L’Inter e un’esistenza complicata, quando le “partite della vita” sono un problema

Dal ritorno su palcoscenici importanti, più o meno con l’avvento di Spalletti, il rapporto con i match decisivi della squadra nerazzurra è sempre stato tormentato, con buona pace dei propri tifosi

Pazza Inter, croce e delizia. L’undici nerazzurro può regalare colpi di genio e vittorie insperate ma anche tremende delusioni. A poche ore dalla sfida delicatissima in Champions League contro il Real Madrid va fatta una riflessione. L’Inter è tornata su livelli che le competono almeno da tre stagioni, da quando la nuova proprietà ha deciso di investire su dirigenti importanti e di conseguenza puntando allenatori e giocatori di livello. Quindi da quando è stata presa per mano prima da Spalletti e poi da Conte per capirci. Tre stagioni che hanno evidenziato un limite bello grosso. Quando il gioco si fa duro la Beneamata si squaglia. In questi giorni, con riferimento al match di coppa con le merengues, si sente parlare di “partita della vita”. I polsi dei tifosi nerazzurri iniziano a tremare perché pensando agli ultimi anni non ci sono ricordi tranquilli in materia.

Stagione 2017/18, Luciano Spalletti arriva nel tentativo di risollevare una squadra caduta in disgrazia dopo l’annata firmata de Boer – Pioli – Vecchi. Di partita decisiva ce n’è solo una.

Il 20 maggio si gioca l’ultima giornata, all’Olimpico la sfida Lazio – Inter decreterà la quarta squadra che andrà in Champions League, i milanesi dalla stagione 11/12 non ci hanno più messo piede e hanno un solo risultato: la vittoria. Il primo tempo si conclude con la Lazio in vantaggio 2-1. Quest’ultimo risultato si trascina fino a un quarto d’ora dalla fine, con scoramento annesso del tifo interista. Qualcosa, però, succede e da perfetta pazza Inter la squadra ribalta tutto e vince, con buona pace delle coronarie di tutti.

Anno 2018/19, ancora Spalletti alla guida. I match della vita sono essenzialmente due.

Scontro decisivo in Champions League alla sesta giornata. Se l’Inter batte il PSV è agli ottavi, con un pareggio il Tottenham dovrà, però, perdere con il Barcellona. Il finale? Nerazzurri stoppati dagli abbordabili olandesi sull’1-1, gli inglesi pareggiano con i catalani. Inter fuori dalla Champions e occasione gettata al vento.

Fonte fcinter1908.it

Ultima di campionato, bisogna battere l’Empoli a San Siro per blindare il quarto posto. Un incubo ancora oggi per i tifosi interisti. Inter in vantaggio, pareggiano i toscani e poi Nainggolan trova il punto del 2-1. Icardi sbaglia un rigore e dà inizio all’assalto azzurro. Miracoli di Handanovic, traversa dell’Empoli, succede di tutto ma alla fine sarà vittoria sudatissima.

“No more pazza Inter”, Antonio Conte si presenta così. Sono tre gli snodi “della vita” per la sua squadra. Il primo è un remake dell’anno prima.

Ultimo turno di Champions, l’Inter deve battere il Barcellona in casa per andare avanti. I blaugrana schierano diverse riserve, come a dire “ce la potete fare”. Non sarà così, la Beneamata perderà sotto i colpi dei giovincelli Carles Perez e Ansu Fati dando l’addio al torneo.

Fonte repubblica.it

Prima di entrare in lockdown va in scena Juve – Inter all’Allianz Stadium. Se si vince potrebbe essere la svolta verso un tricolore da giocarsi fino alla fine. La squadra di Conte entra in campo senza ardore, la Juve ringrazia e con due gol nella ripresa scaccia i fantasmi nerazzurri che ancora una volta falliscono la prova di maturità.

Nell’ultimo atto della stagione scorsa la “partita della vita” per eccellenza, una finale, quella di Europa League. L’Inter che aveva impressionato nei precedenti turni non c’è, il fuoco sacro pare svanito, il Siviglia ben più esperto di quelle situazioni ne approfitta e con un atteggiamento migliore e con un pizzico di fortuna, che si sa aiuta gli audaci, si porta a casa l’ennesimo trofeo. L’amaro in bocca è ancora tutto per il mondo nerazzurro.

Fonte corriere.it

Sia Lukaku che Conte hanno sottolineato domenica pomeriggio che l’Inter non è ancora una grande squadra. Il processo di crescita, iniziato tre anni fa e proseguito in maniera evidente la stagione scorsa, è ancora in corso e ha bisogno di un ulteriore step. Chissà che questa sera non possano esserci segnali di questo tipo, in fondo si tratta solamente dell’ennesima “partita della vita”.

Glauco Dusso