L’Inter domina e vola in finale: Shakhtar Donetsk battuto 5-0. Analisi e pagelle

I nerazzurri giocano l’ennesima ottima partita e ora solo il Siviglia li divide dal trionfo europeo

Nella seconda semifinale di Europa League l’Inter affronta lo Shakhtar Donetsk con l’obiettivo di raggiungere il Siviglia in finale. Conte non cambia l’undici di partenza affidandosi agli stessi che avevano iniziato i precedenti match della competizione.

La partita vede un Inter fin da subito aggressiva con lo Shakhtar che fatica a fare gioco. Al minuto diciannove arriva il vantaggio dei nerazzurri: errore sul rinvio di Pyatov, recupera Barella che crossa al centro dove stacca benissimo di testa Lautaro Martinez per il vantaggio dei suoi. Ancora Inter pericolosissima al minuto ventisette con una grande occasione per D’Ambrosio che non riesce a spingerla dentro da ottima posizione. Gli ucraini si fanno vedere in zona offensiva solamente nel finale della frazione, tiro da fuori di Marcos Antonio che però termina alto. All’intervallo è 1-0 per l’Inter.

Nella ripresa è ancora l’Inter a tenere in mano il gioco ed avere le occasioni per il raddoppio; nel giro di pochi minuti ci provano sia Lautaro che Lukaku non riuscendo però a trovare il bersaglio grosso. L’occasione più grande per gli ucraini arriva sulla testa di Junior Moraes che colpisce bene ma trova Handanovic sulla propria strada. Al minuto sessantaquattro arriva il meritato 2-0 dell’Inter: corner di Brozovic e stacco di testa vincente di D’Ambrosio che supera l’estremo difensore avversario. I nerazzurri si scatenano e trovano il tris al minuto settantaquattro: segna ancora Lautaro, stavolta dal limite dell’area con il piatto. Cinque minuti più tardi arriva addirittura la quarta rete: non poteva mancare alla festa Lukaku che servito da Lautaro batte ancora Pyatov. Shakhtar Donetsk annichilito, c’è anche spazio per la doppietta dell’attaccante belga che porta il risultato sul 5-0: azione personale di pura forza, tiro preciso e pokerissimo nerazzurro. L’Inter approda in finale di Europa League grazie al successo più netto nelle semifinali della competizione.

Splendido successo degli uomini di Conte che confermano l’ottimo stato di forma e abbattono un avversario che non si mai reso veramente pericoloso. Ora solo un ultimo ostacolo, il Siviglia, divide l’inter dalla vittoria dell’Europa League.

Queste le parole di Conte a fine match: “Loro sono una squadra forte e li abbiamo fatti sembrare normali. Il mio sfogo? Ho detto quello che pensavo.”

Le pagelle dell’Inter

Handanovic 6: Non deve praticamente mai intervenire, è bravo a respingere il tiro di testa di Junior Moraes

Godin 7: Momento di forma strepitoso, chiude ogni avanzata avversaria dimostrandosi un grande leader

de Vrij 6,5: Tiene a bada con facilità Junior Moraes, ennesima prestazione convincente

Bastoni 6,5: Leggermente più in difficoltà degli altri vista l’abilità di Marlos, se la cava comunque bene senza concedere grosse occasioni

D’Ambrosio 7: Sigla il gol che indirizza il match col solito inserimento sul secondo palo, corre e lotta fin quando resta in campo. (Dall’80’ Moses s.v.)

Barella 7: Non si ferma mai, è la vera arma in più dell’Inter. Corre e recupera tantissimi palloni, compreso quello che serve a Lautaro per l’1-0

Brozovic 6,5: Gestisce bene il possesso vista la libertà che gli concede lo Shakhtar, poche verticalizzazioni ma tanta precisione. (Dall’85’ Sensi s.v.)

Gagliardini 6: Molto utile tatticamente, copre bene sulla sinistra in aiuto a Young, meno propositivo del solito in avanti

Young 6: Viene saltato un paio di volte da Dodò, si propone con convinzione in attacco. (Dal 66′ Biraghi 6: Entra poco dopo il 2-0 e quando gli ucraini iniziano a sparire dalla partita

Lautaro 8: Serata magnifica per il numero 10: due gol belli e importanti, un assist e una grande iniezione di fiducia. (Dall’80’ Eriksen s.v.)

Lukaku 7,5: Si conferma su straordinari livelli, 33 gol alla sua prima stagione in Italia, autentico trascinatore. (Dall’85’ Esposito s.v.)

All.Conte 7,5: Non cambia più il suo undici iniziale e fa bene, ritrova anche i gol di Lautaro in una serata perfetta per la sua Inter che ora sogna in grande

Fonte foto: haberler.com

Alessandro Fornetti