L’Inter dimentica Onana: Sommer 6° clean sheet e record

Il portiere svizzero eguaglia il primato che apparteneva solo a due portieri della Roma, Lupatelli e Alisson, i quali nell’era dei tre punti avevano tenuto la porta inviolata sei volte nelle prime nove presenze in serie A

L’Inter si risveglia con il sorriso. Questo lunedì non solo è tornato il primato in classifica ma i nerazzurri iniziano a raccogliere i frutti di un calciomercato curato nei minimi dettagli. Oltre a Thuram chi ruba le copertine è Sommer. L’operazione portiere in estate è stata perfetta: Onana, preso tra l’altro a zero, ha portato nelle casse della Beneamata una cifra notevole sborsata dal Manchester United. In seguito, dopo un tira e molla col Bayern Monaco, è approdato Yann Sommer, estremo svizzero di grande esperienza. Ebbene nelle sue prime 9 presenze in serie A il numero uno nerazzurro ha tenuto inviolata la porta 6 volte eguagliando il record nell’era dei tre punti di Lupatelli (tra il 99/00 e 00/01) e Alisson (17/18), entrambi con la Roma. Un risultato inaspettato per gli scettici ma su cui la dirigenza nerazzurra puntava. Ora domenica l’Inter attende proprio la Roma, chissà che lo svizzero non voglia migliorarsi ancora.

Glauco Dusso