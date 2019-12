L’Inter corre ai ripari sul mercato, Conte chiede rinforzi

Fuori dalla Champions, anche se con la ruota di scorta rappresentata dall’Europa League, ad Appiano Gentile non si nasconde il rammarico per essere l’unica italiana a mancare la qualificazione alla fase finale della maggior competizione del continente



Ieri è arrivato anche il presidente Steven Zhang per sostenere la squadra, nel centro sportivo nerazzurro ci si è subito rimessi in riga, il campionato non aspetta e non si possono fare passi falsi vista la classifica con la Juve, distante solo due lunghezze, e la Lazio che sembra abbia tutta l’intenzione di fare la guastafeste in questa competizione che doveva essere a due.



In Europa League i ragazzi di Conte si presenteranno come testa di serie, grazie ai 7 punti accumulati nel proprio girone.

Tra le possibili avversarie, che verranno stabilite dal sorteggio che si terrà lunedì 16 dicembre 2019, potrebbero esserci Arsenal, Porto e Manchester United se dovessero arrivare seconde nei loro giorni, insomma non è detto che il secondo trofeo europeo per importanza sia privo di insidie.



Antonio Conte in passato non ha di certo velato le lamentele per una rosa che a parer suo non risponde alle caratteristiche necessarie per poter combattere su tutti i fronti, per questo Marotta sta già muovendo i primi passi. Le priorità sono innesti a centrocampo e sugli esterni, parrebbe invece trascurabile il reparto offensivo dove la coppia del goal Lukako Lautaro regge bene. De Paul e Marco Alonso i nomi papabili, a cui viene accostato anche quello di Vidal, più complessa e fantasiosa quest’ultima ipotesi, il sogno però resta Eriksen in scadenza di contratto col suo Tottenham.



Quella che esce dalla notte di San Siro è un Inter visibilmente incompleta, incapace di imporsi con sicurezza malgrado le finezze di Lautaro Martinez e la prestanza fisica di Lukako, al netto degli infortuni che, se sicuramente possono rappresentare un parziale alibi, di certo hanno messo in evidenza le carenze di una coperta troppo corta, come il tecnico in maniera piuttosto dura metteva in luce dopo Dortmund.

In campionato, dopo lo 0-0 deludente con la Roma, domenica si andrà a Firenze e Conte sa che non ci si possono permettere altri passi falsi.



Fonte foto: sport.it



Roberto Lojudice