L’Inter cala la manita: Benevento battuto 5-2. Analisi e pagelle

I nerazzurri giocano un gran primo tempo e portano a casa i tre punti

In uno dei recuperi della prima giornata di Serie A si affrontano Benevento e Inter, entrambe vittoriose con delle clamorose rimonte nel turno precedente e vogliose di continuare su questa linea. Conte cambia diversi uomini lanciando Vidal e Hakimi dal primo minuto e preferendo inizialmente Sanchez a Lautaro Martinez.

La partita si mette subito bene per gli ospiti che la sbloccano dopo nemmeno trenta secondi: Hakimi mette in mezzo e trova pronto Lukaku che anticipa Glik e fa 1-0. Il Benevento pressa alto ma l’Inter lo mette al tappeto realizzando due gol nel giro di quattro minuti; prima Gagliardini segna di mancino con una grande girata, poi Lukaku trova la doppietta personale sfruttando un cross di Gagliardini e battendo ancora Montipò. I padroni di casa provano la reazione e accorciano al minuto trentaquattro: Handanovic sbaglia il rinvio consegnando palla a Caprari che lo batte con il destro. Prima dell’intervallo però esulta ancora l’Inter ed in particolare Hakimi che approfitta di un pallone vacante e batte il portiere avversario con l’esterno, All’intervallo è 4-1 per i nerazzurri.

Nella ripresa i campani ci provano con grande voglia ma senza rendersi mai troppo pericolosi, gli uomini di Conte invece gestiscono con calma il pallone. Dopo una traversa colpita da Gagliardini, grande protagonista del match, al minuto settantuno Lautaro Martinez, subentrato da poco, sigla il quinto gol superando Montipò con un preciso piatto all’angolino. I giallorossi rendono meno amara la sconfitta siglando il 2-5 ancora con Caprari che batte Handanovic smarcato da un bel pallone di Lapadula. L’Inter sfiora ripetute volte un’ennesima rete sia con Barella che con Eriksen senza però trovarla. Al Vigorito finisce dunque 2-5 per l’Inter.

Splendido successo per gli uomini di Conte che chiudono il match già nella prima frazione e creano veramente tantissime occasioni anche nella ripresa. Sconfitta pesante nelle proporzioni quella del Benevento che però ha avuto il merito di non mollare fino alla fine.

Queste le dichiarazioni di Conte a fine match: “I nuovi sembra che giochino con noi da tanto tempo. Se gli altri ci vedono da scudetto il merito è dei ragazzi.”

Le pagelle dell’Inter

Handanovic 5,5: Sbaglia sul primo gol del Benevento, poi compie due buone parate nella ripresa

Skriniar 6: Torna titolare e si dimostra sempre affidabile nonostante le voci di mercato

de Vrij 6: Rientra dopo la squalifica, si distrae in occasione del secondo gol dei padroni di casa

Kolarov 6: Sicuramente meglio rispetto alla prova contro la Fiorentina, non commette particolari sbavature

Hakimi 7,5: Un gol e un assist all’esordio dal primo minuto, tantissima corsa e presenza in entrambe le fasi

Gagliardini 7,5: Anche per lui un gol e un assist e in più una traversa, prestazione davvero ottima. (Dall’81’ Eriksen s.v.)

Vidal 6,5: Gioca un tempo di buon livello in cui mette in mostra tutte le sue abilità. (Dal 52′ Barella 6: Sfiora il gol e si fa vedere sempre in tutte le zone del campo

Young 7: Grande prestazione, arriva sul fondo con grande continuità e offre ai compagni grandi palloni. (Dal 65′ Perisic 5,5: Si divora un gol a porta sguarnita)

Sensi 6: Non incide più di tanto, mostra qualche giocata intelligente ma non punge granchè. (Dal 65′ Brozovic 5,5: Perde un brutto pallone sul quale si avventa Lapadula che però sbaglia davanti al portiere)

Lukaku 7,5: Doppietta che spacca la partita, solito grande lavoro di squadra e grande leadership. (Dal 65′ Lautaro 7: Entra e trova il gol, il secondo consecutivo dopo quello alla Fiorentina)

Sanchez 7: Gli manca solo il gol ma la partita è splendida, entra in tutte le azioni e si intende a meraviglia con i compagni

All.Conte 7: La sua Inter è straripante, cambia 7 uomini rispetto alla prima e il risultato è un’altra goleada

