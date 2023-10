L’Inter blinda le sue pedine: pronti al rinnovo Dimarco e Mkhitaryan

Tempo di lettura 1 minuto

Sosta del campionato che porta consiglio in casa nerazzurra, la dirigenza si prepara a prolungare i contratti degli elementi ritenuti finora fondamentali nello scacchiere di Inzaghi

Con il campionato fermo l’Inter pensa a progettare il futuro. La società nerazzurra vuole blindare quei giocatori che stanno dimostrando di essere pedine importanti all’interno della rosa. Ecco allora quasi pronti i nuovi contratti di Federico Dimarco ed Henrikh Mkhitaryan. L’esterno sinistro, nonostante la scadenza nel 2026, vedrebbe prolungato il suo contratto sino al 2028. L’incontro con il suo entourage è stato positivo, il calciatore percepirà subito 3.5 milioni che diventeranno 4 il prossimo anno. Il centrocampista armeno, invece, si è guadagnato il prolungamento sul campo visto che sta diventando un’arma determinante per gli schemi di Simone Inzaghi. Per lui si tratta di un altro anno di contratto, con scadenza nel 2025. Le cifre non si discostano da quelle attuali, 3.8 milioni a stagione. Per quanto riguarda i rinnovi l’Inter è pronta anche su altri fronti. Presto ci si siederà per Lautaro Martinez, Barella, Dumfries e Darmian.

Glauco Dusso