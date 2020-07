L’Inter annichilisce un Brescia mai vivo: a San Siro termina 6-0. Analisi e pagelle

I nerazzurri portano a casa i tre punti dimostrando ancora di credere nel sogno scudetto

Nella ventinovesima giornata di Serie A l’Inter ospita il Brescia con l’imperativo di conquistare i tre punti per poter credere ancora nello scudetto; di contro le Rondinelle hanno un bisogno assoluto di punti salvezza dunque ci si aspetta una gara divertente. Conte si affida a Moses e Young sugli esterni e lascia in panchina sia Eriksen che Lukaku schierando Borja Valero sulla trequarti e Sanchez di punta.

La partita si mette subito bene per i nerazzurri che al minuto cinque passano in vantaggio: Sanchez serve Young all’interno dell’area, l’inglese conclude al volo sul palo lontano e batte Joronen. Non si ferma la compagine milanese e al minuto diciannove conquista un penalty: Moses viene steso in area da Mateju, Sanchez non sbaglia dal dischetto e fa 2-0. Monologo dei padroni di casa che con Gagliardini sfiorano il tris, Joronen si oppone. La terza rete arriva però al minuto quarantacinque: azione corale dei nerazzurri, Young la mette sul secondo palo dove arriva d’Ambrosio che spinge di testa il pallone in porta. Tutto troppo semplice per l’Inter 3-0 all’intervallo contro un Brescia mai in partita.

Nella ripresa non cambia il copione del match con i nerazzurri che dominano completamente un avversario inerme. Al minuto cinquantadue Gagliardini sigla il quarto gol di testa su preciso invito di Sanchez. Insiste la squadra di casa che va vicino alla quinta marcatura in più occasioni con Borja Valero e Moses e poi anche con Candreva che colpisce la traversa con un gran tiro dalla distanza. La quinta rete la confezionano i due uomini chiave entrati dalla panchina: Lukaku tira in porta, Joronen non trattiene e Eriksen ribadisce in porta trovando la sua prima gioia in campionato. Al minuto ottantotto l’Inter chiude il set: a segno Candreva col sinistro ad incrociare. Finisce un match totalmente a senso unico, 6-0 il risultato finale.

Grande successo per gli uomini di Conte che hanno la meglio su un Brescia troppo rinunciatario ma obiettivamente impotente di fronte alla forza degli avversari. Non cambiano dunque le distanze in classifica, Inter a -4 dalla Lazio e -8 dalla Juventus. Per il Brescia si fa sempre più difficile, per la salvezza servirebbe un miracolo.

Queste le parole di Conte nel post match: “Mi è piaciuto l’atteggiamento, la squadra non si è mai fermata e ha tenuto il piede sull’acceleratore. Sanchez sta bene e dà qualità.”

Le pagelle dell’Inter

Handanovic 6: Non viene praticamente mai impegnato, è uno spettatore non pagante

D’Ambrosio 7: Si fa sempre trovare pronto, oggi si toglie anche lo sfizio di segnare il gol del 3-0

de Vrij 6: Si prende un cartellino giallo e Conte lo fa uscire all’intervallo. (Dal 46′ Ranocchia 6: Non corre pericoli e gestisce bene gli attaccanti avversari)

Bastoni 6,5: Visto il poco lavoro difensivo scende spesso in attacco mostrando personalità e buone giocate

Moses 7: Spinta costante sulla destra, fornisce diversi ottimi palloni e conquista il rigore del 2-0. (Dal 67′ Candreva 7: Una traversa e un gol nei pochi minuti a disposizione, grande impatto sulla sfida)

Barella 6,5: Partita senza troppi guizzi, si limita a far girare il pallone. (Dal 59′ Agoume 6: Viene subito ammonito, poi si fa notare davvero poco)

Gagliardini 7: Si riscatta dopo l’errore contro il Sassuolo, ottimo match in cui sicuramente prende fiducia. (Dal 68′ Eriksen 6,5: Timbra anche lui il cartellino trovando il suo primo gol in Serie A)

Borja Valero 6,5: Grandi qualità tecniche, non sbaglia mai un passaggio e fa circolare bene il pallone

Young 7,5: Apre le danze dopo 5 minuti e serve l’assist a D’Ambrosio per il 3-0, grande gara dell’inglese

Sanchez 8: Segna e fa segnare, è sempre nel vivo del gioco e non sbaglia mai la giocata

Lautaro 6: Molto in ombra rispetto ai compagni, sbaglia un gol allo scadere della prima frazione. (Dal 68′ Lukaku 6,5: Partecipa all’azione del 5-0 e si mette al servizio della squadra)

Conte 7: Indovina tutte le scelte di formazione, la sua Inter batte il Brescia senza problemi e si rilancia nella corsa scudetto

Fonte foto: globalist.it

Alessandro Fornetti