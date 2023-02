L’Inter a Genova ritrova Brozovic e Lukaku, dal mercato rispunta Kessiè

I nerazzurri stasera impegnati contro la Sampdoria mentre si pensa già agli acquisti della sessione estiva

Consolidare il secondo posto e preparare l’avvicinamento alla Champions League. Sono questi i pensieri di Simone Inzaghi e della sua Inter che stasera contro l’amico Dejan Stankovic fanno visita alla Sampdoria. Tornano dal primo minuto Brozovic e Lukaku, grandi assenti degli ultimi mesi che metteranno minuti nelle gambe in vista della gara con il Porto di mercoledì 22. Il resto della formazione dovrebbe essere confermata anche se rimangono vivi i ballottaggi sulle fasce e al centro della difesa. Intanto si susseguono le voci che vedono Franck Kessiè vicino all’Inter per la prossima stagione. Si era già ipotizzato uno scambio con Brozovic a gennaio mentre per l’estate potrebbe essere valutata come un’operazione singola. Lui è scontento del poco impiego in blaugrana, l’Inter lo accoglierebbe volentieri vista anche la partenza ormai certa di Gagliardini che libererebbe uno slot. Poi fare uno sgarbo ai cugini rossoneri, in ultima analisi, non dispiacerebbe affatto in quel di Appiano Gentile.

Glauco Dusso