L’importanza dello psicologo nello sport

Cerchiamo di fare delle riflessioni riguardo a quanto possa incidere il confronto costante di un atleta con un medico preparato

Se la psicologia studia le relazioni che intercorrono tra la mente e l’affetto, sia dal punto di vista razionale che sperimentale, quella applicata allo sport è veicolata all’approccio che uno sportivo deve avere nella fase preparatoria pre gara, credo determini gran parte dell’esito della prestazione dei singoli e della squadra nella sua totalità.

C’è sicuramente un lavoro parallelo, magari più oscuro e del quale si parla poco, dietro l’avvicinamento ad un evento importante per un calciatore. Oltre quindi ad una preparazione fisico-tattica ci si avvia anche ad un percorso interiore di maturazione verso il match in questione.

Pensiamo a qualsiasi partita che un tal dei tali deve giocare, qualunque. Dal primo allenamento post partita, l’indomani, fino alla rifinizione si instaura un vero e proprio percorso parallelo, che coadiuvato dal medico psicologo lo avvicina nel miglior modo. Infinite le casistiche con le quali esso si deve confrontare con lo sportivo di turno, che secondo sfumature caratteriali e vissuti differenti decide l’approccio migliore.

La figura dello psicologo non è importante soltanto nella mera scena del calcio giocato, ma anche della gestione di tutto quel mondo che lo contorna. Dalla popolarità alle relazioni interpersonali, diventa un vero e proprio confidente specializzato con la liceità professionale di poter indicare la convalida corretta comportamentale secondo le situazioni che si presentano.

Un buon atleta, poi, è anche colui che classe cristallina a parte, che non è tutto, riesce anche a farsi accompagnare nei momenti di difficoltà, con umiltà e la consapevolezza che la fragilità che umanamente viene fuori partita dopo partita, altro non è che un peso importante che viene percepito in virtù delle aspettative di tutti coloro che in un singolo gesto o azione ripongono la possibilità che possa portare i favori dei pronostici dalla propria parte.

Foto: I404

Cesare D’Agostino