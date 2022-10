L’importanza dei cambi: l’Inter svolta con la sua rosa “lunga”

Si è sottolineato spesso come il mercato estivo dei nerazzurri avesse tappato qualche falla del passato, nelle ultime settimane si è visto come un parco giocatori di qualità più vasto possa cambiare la situazione

L’Inter è indubbiamente ripartita. Sprazzi si erano già visti nel primo tempo con la Roma, match poi perso dai nerazzurri. Dall’andata con il Barcellona, però, qualcosa nella testa dei nerazzurri è scattato, giocando e vincendo contro avversari di livello internazionale i giocatori della Beneamata si sono convinti che tutti uniti volere è potere. Ovviamente nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza interpreti di qualità. Com’è ben noto oltre che alla mente ci vogliono anche i piedi. Proprio questo è stato l’elogio fatto per tutta l’estate agli uomini mercato interisti. Oltre alla velocità con cui sono state effettuate le operazioni anche i colpi mirati si stanno rivelando efficaci nella fase cruciale di questo inizio di stagione.

L’aspetto su cui era carente la rosa nerazzurra erano sicuramente i ricambi, soprattutto in mezzo al campo. Non a caso la crisi dello scorso anno che è costata all’Inter lo scudetto è coincisa con l’infortunio di Brozovic a Liverpool quando iniziò una striscia di sette partite senza vittorie. Forti di queste convinzioni i dirigenti hanno puntato il mirino proprio in quel reparto. Via Vidal e Vecino, dentro Asllani e Mkhitaryan. Non ce ne vogliano i primi due ma un upgrade c’è sicuramente stato, inserendo un giovane di sicuro valore e un esperta mezz’ala dalle qualità indiscutibili.

La striscia di vittorie dell’ultimo periodo ha un comune denominatore con il crollo scorso: l’assenza di Brozovic. L’Inter però adesso non si è sgonfiata ma bensì ha tirato fuori il meglio. Nonostante l’emergenza il poter gestire risorse di caratura maggiore ha permesso all’allenatore di muovere le pedine a suo piacimento senza perdere in qualità. Calhanoglu spostato in regia, ai lati Barella e l’armeno. L’inedito trio sta pian piano prendendo confidenza e a Barcellona si è vista un’Inter diversa che però ha imposto il proprio gioco. Aggiungendo il fatto di poter contare su Asllani, il vero vice Brozo, che all’occorrenza non ha paura di prendersi le proprie responsabilità. Il croato, così, potrà riprendere in tranquillità ed essere un’arma in più e non il salvatore della patria.

Gli altri reparti non sono da meno. Capitolo portiere. Dopo un primo periodo di tentennamenti Simone Inzaghi ha finalmente deciso di affidarsi ad Andrè Onana. Questo non vuol dire sminuire quanto fatto fino ad ora da Samir Handanovic ma era arrivato il momento di cambiare. Lo sloveno, da grande professionista, ha accettato la situazione e da leader silenzioso continua a dare il suo apporto anche da fuori mentre il camerunense dirige la difesa con la sua personalità e le sue qualità. Avere due portieri di questo livello non è da tutti.

In difesa c’era poco da cambiare anche se l’innesto di Acerbi in luogo di Ranocchia permette al tecnico più rotazioni. L’ex Lazio si divincola bene sia da centrale che da braccetto di sinistra dando più opzioni ad Inzaghi. Già si è visto con la Salernitana in cui ha potuto rifiatare Bastoni.

Davanti via Sanchez dentro Lukaku. Il belga ha giocato solo tre match prima di infortunarsi ma sicuramente la sua leadership fuori, in attesa che torni anche in campo, ha un peso specifico importante. Nel reparto offensivo, comunque, Dzeko e Correa possono supportare sufficientemente Lautaro in attesa di Big Rom.

Unica zona su cui aleggia qualche dubbio sono le fasce. Perisic non è una pedina facile da sostituire, anzi forse è quasi impossibile. Dimarco, dal canto suo, sta crescendo esponenzialmente mentre Gosens rimane un oggetto misterioso. Sulla destra rimangono Dumfries e Darmian quindi nessuna differenza con lo scorso torneo, anche se la presenza di Bellanova amplia la scelta.

L’Inter quindi si è ritrovata soprattutto di testa ma, in mancanza di due perni come Brozovic e Lukaku, i sostituti di qualità stanno sicuramente aiutando il processo di crescita, soprattutto per chi imputasse al mister di non avere piani B. Quando torneranno anche loro sarà difficile fare delle scelte, Simone Inzaghi però sarà felice di poterle fare.

Glauco Dusso