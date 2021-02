Ligue One mai così avvincente

Il campionato francese si sta rivelando il più equilibrato degli ultimi anni con molte compagini che lottano per il titolo

La Ligue One negli ultimi anni è sempre stata un’affare del Paris Saint Germain, con i parigini che hanno dominato la scena nazionale vincendo sette delle ultime otto edizioni del torneo, fatta eccezione per l’anno 2016-2017 quando trionfò il Monaco del giovanissimo Mbappè. Ormai per la squadra della capitale il campionato sembrava esser diventato un allenamento in vista dell’Europa e del confronto con squadre più blasonate.

Quest’anno però è diverso; la Ligue One è uno dei campionati più avvincenti ed equilibrati in Europa e ogni settimana regala spettacolo e sorprese. La capolista è al momento il Lille di Galtier con 58 punti che ha la miglior difesa del campionato e si dimostra ogni giornata compagine solida e difficile da battere dato che l’ultima sconfitta risale al sei gennaio contro l’Angers. Al secondo posto ecco il Lione di Garcia a 55 punti e col secondo miglior attacco, trascinato da Memphis Depay già autore di 14 reti e 7 assist. Sul gradino più basso del podio ci sono i campioni in carica del PSG che hanno cambiato guida tecnica da Tuchel a Pochettino e che sono più in difficoltà degli scorsi anni, appena battuti dalla quarta classificata, ovvero il Monaco. La compagine allenata da Nico Kovac vola da mesi sulle ali dell’entusiasmo, avendo compiuto una splendida rimonta ed essendo ancora imbattuta nel 2021.

Mai come in questa stagione c’è lotta in Ligue One, quattro squadre si contenderanno il titolo, con il PSG che resta favorito visto il divario tecnico con le altre, ma che dovrà sudare se vorrà confermare il proprio strapotere in campo nazionale.

Fonte foto: kompasbola.id

Alessandro Fornetti