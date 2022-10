Ligue 1: Laurent Blanc è il nuovo allenatore del Lione

Il club francese, dopo l’esonero di Bosz, ha deciso di puntare sull’ex tecnico del Paris Saint-Germain

Non è stato un inizio di stagione facile per il Lione, nono in classifica in Ligue 1 con appena 14 punti conquistati in 10 gare. Nelle ultime cinque poi, di punto ne è arrivato solo uno. Per questo motivo la società transalpina ha deciso di esonerare il tecnico Peter Bosz e di chiamare al suo posto Laurent Blanc, ex giocatore, tra gli altri, del Napoli e dell’Inter, ed ex allenatore del Psg, dal 2013 al 2016. Il compito non facile per Blanc sarà raddrizzare una stagione finora negativa, puntando ad un piazzamento europeo che ora sembra lontanissimo, ma il tempo a disposizione c’è.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)