Ligue 1: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Marsiglia

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo le dimissioni di Marcelino e il poker subito contro il Paris Saint-Germain, l’OM ha deciso di ingaggiare l’ex tecnico del Napoli

Sta per iniziare una nuova avventura in panchina per Gennaro Gattuso, questa volta fuori dall’Italia. Il Marsiglia infatti, dopo la netta sconfitta per 4-0 di domenica scorsa contro il Paris Saint-Germain e in seguito alle dimissioni del tecnico Marcelino dello scorso 20 settembre, ha scelto come prossimo coach l’ex mediano del Milan. Stando a quanto riferisce Radio France, Gattuso dovrebbe arrivare oggi in Francia per l’ufficializzazione del suo ingaggio e la firma del contratto, in modo tale da poter essere in panchina già sabato prossimo per la delicata sfida in trasferta col Monaco. Non è un compito facile quello che attende l’ex allenatore del Napoli, visto l’ottavo posto in classifica attualmente occupato dall’OM, ma il tempo è dalla sua parte.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcionews24.com)