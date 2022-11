Ligue 1 alla sosta con il dominio PSG, sorprende il Lens

Con il 5-0 rifilato all’Auxerre la squadra di Galtier mantiene i 5 punti dalla seconda e va in “vacanza” abbastanza tranquillo, dietro qualche sorpresa e diverse delusioni

PSG che si appresta a dominare un altro campionato francese. La sosta per il mondiale lascia in eredità una Ligue 1 che vede i parigini al primo posto con cinque lunghezze sul sorprendente Lens che con altrettanti punti sulla terza infiamma la lotta per la Champions League. Ci si aspettava forse qualcosa di più dal Marsiglia di Tudor che tallona insieme al Rennes la zona per la qualificazione diretta alla massima competizione europea. Sono in grande ritardo il Monaco, il Lilla e il Lione che possono essere considerate le delusioni di questa prima parte di stagione. Per loro c’è ancora tempo per cercare posizioni in chiave europea, bisogna, però, fare in fretta. Nei piani alti altra squadra inaspettata: si tratta del Lorient, quinto dietro al Marsiglia, che proverà a dare fastidio alle più quotate avversarie.

Glauco Dusso