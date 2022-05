Liga: Santi Mina condannato a quattro anni per abuso sessuale

Il fatto è avvenuto nel 2017, il giocatore del Celta, allontanato provvisoriamente dalla squadra, è stato invece assolto dall’accusa di violenza sessuale

È notizia di stamattina che l’Alta Corte di Almeria in Spagna ha condannato Santi Mina del Celta Vigo a quattro anni di carcere per abuso sessuale. L’episodio risale al 18 giugno 2017 ed è avvenuto sempre in Almeria. Mina era stato imputato anche per il reato di violenza sessuale, per il quale il PM aveva chiesto una pena di otto anni, ma il tribunale l’ha assolto dall’accusa. Il calciatore del Celta in ogni caso dovrà pagare un risarcimento di 50.000 euro e rispettare un ordine restrittivo di distanziamento di 500 metri dalla vittima per i prossimi 12 anni.

Luca Missori

(Fonte immagine: Golssip.it)