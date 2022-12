Liga: risoluzione consensuale tra Isco ed il Siviglia, il giocatore è svincolato

Il fantasista ex Real Madrid si è accordato con il club andaluso ed ora è alla ricerca di nuova squadra

Era arrivato la scorsa estate, per provare a rilanciarsi dopo anni in ombra al Real Madrid, ma tra Isco ed il Siviglia non ha funzionato. Il trequartista spagnolo ha così deciso, di comune accordo con la società andalusa, di risolvere il suo contratto con effetto immediato. Lo ha reso noto nella giornata di oggi lo stesso Siviglia con un tweet pubblicato sul suo account ufficiale. Adesso il giocatore è svincolato ed in cerca di una nuova squadra, in Spagna, ma anche in altri paesi. Per avere notizie più chiare sul suo futuro bisognerà attendere le prossime settimane.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)