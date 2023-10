Liga: Real Madrid accusato di corruzione, il club spagnolo presenta querela

Tempo di lettura 1 minuto

L’accusa viene da un ex commissario di polizia che ha tirato in ballo anche il Barcellona, i Blancos con un comunicato hanno reso noto di aver sporto controdenuncia

Si chiama José Manuel Villarejo, è un ex commissario di polizia e con le sue dichiarazioni alla radio locale catalana Rac1 ha causato un vero e proprio terremoto mediatico nel calcio spagnolo. Secondo Villarejo infatti, il Real Madrid di Florentino Perez avrebbe pagato delle tangenti per corrompere gli arbitri della Liga. L’accusa, che in realtà è stata mossa anche al Barcellona, ha provocato la reazione istantanea da parte del club madrileno, che con un comunicato ufficiale ha annunciato di aver querelato l’ex commissario. Ora la vicenda si sposta in tribunale, con Villarejo che, va ricordato, è già stato coinvolto in diversi scandali politici e finanziari in passato venendo anche arrestato.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcioefinanza.com)