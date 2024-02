Liga: la federazione apre un’indagine per cori razzisti ai danni di Vinicius

Tempo di lettura meno di un minuto

Il giocatore del Real Madrid è stato ancora una volta il bersaglio di insulti discriminatori, la Federcalcio spagnola ha aperto un’inchiesta in merito, possibile sanzione anche per Bellingham

Ancora una brutta pagina di razzismo nel campionato di calcio spagnolo, sempre con Vinicius Junior come vittima. In occasione della partita di Liga tra Getafe e Real Madrid infatti, l’esterno dei Blancos è stato di nuovo bersaglio di cori discriminatori. Mentre il pullman del club madrileno stava per arrivare allo stadio Coliseum, sono stati registrati pesanti insulti razzisti, tra cui diversi “scimmia”, rivolti al calciatore brasiliano. Per questo motivo la Lega calcio spagnola ha denunciato alla magistratura l’episodio, segnalandolo anche al Comitato di concorrenza della Federcalcio e alla Commissione antiviolenza. Indagato anche Bellingham per un presunto insulto rivolto a Greenwood.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportface.it)