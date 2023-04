Liga: il Barcellona vuole il ritorno di Messi, ma Tebas frena

I blaugrana lavorano per far tornare la Pulce in Catalogna, ma il presidente del campionato spagnolo considera non fattibile la trattativa nel breve periodo

Man mano che appare sempre più probabile il divorzio a fine stagione tra Messi e il Paris Saint-Germain, cresce l’interesse del Barcellona per un suggestivo ritorno alle origini della Pulce. I blaugrana lo vogliono, ma devono far fronte agli stessi problemi finanziari che hanno costretto il club alla cessione del fuoriclasse argentino due anni fa, anche Javier Tebas, presidente della Liga, la pensa così. Secondo il numero uno del calcio iberico, la trattativa per riportare Messi a Barcellona non è fattibile a livello economico, almeno nel breve periodo. Il Barça dovrebbe prima presentare un piano di rientro dal debito credibile e poi cedere diversi giocatori, per il momento però di tutto questo non c’è traccia.

Luca Missori

(Fonte immagine: Marca.com)