Liga e Premier, tornei incerti come non mai

Il calcio è uno sport universale e così anche in Italia vi sono tantissimi appassionati di questo sport che, oltre a seguire con ansia il campionato nostrano, ossia la Serie A, si dedicano a seguire con piacere e attenzione anche altri tornei europei

La Liga spagnola e la Premier League inglese risultano, senza dubbio, quelli più belli da vedere per una questione di spettacolo e per i campioni che militano al loro interno. Nell’attualità, inoltre, mentre in Serie A vi sono al comando a pari punti il Napoli e il Milan, in questi altri due tornei l’incertezza regna sovrana e, nonostante ci sia una squadra che sembri più in forma delle altre, le sorprese possono essere sempre dietro l’angolo. L’esempio più lampante è quello del campionato spagnolo, il quale ha ormai perso le sue stelle Ronaldo e Messi e che, in questo momento, è comandato dalla sorprendente Real Sociedad, squadra basca che non vince un campionato da quarant’anni. Sebbene possa disporre per il momento di una partita in più rispetto al Real Madrid di Carlo Ancelotti, dietro di un punto, la Real Sociedad sembra vivere un bellissimo momento, andando contro ogni pronostico.

Il campionato calcistico spagnolo tra realtà e virtuale

Nonostante non sia certo uno dei migliori attacchi del mondo, la compagine allenata da Imanol Alguacil ha perso solamente una partita e ne ha vinte otto, esattamente come il Real, la squadra favorita alla vittoria del titolo dai pronostici iniziali, qualcosa che accade anche nel caso degli sport virtuali, una delle principali tendenze ludiche del momento: nei giochi virtuali di calcio, infatti, i valori sono praticamente gli stessi di quelli in campo e dopo il terribile crollo del Barcellona, sono i blancos ad avere le maggiori opzioni di trionfare a maggio. Va ricordato, tuttavia, che a pari punti con il Real vi è un altrettanto sorprendente Siviglia, vincitore dell’ultimo derby con il Betis e miglior difesa del torneo iberico con appena sette reti subite e non va escluso neanche l’Atletico Madrid campione in carica, attualmente a cinque punti dalla vetta, ma con a disposizione una rosa impressionante per nomi ed esperienza e che conta come al solito sulla voglia di vincere di un motivatore unico come Diego Pablo Simeone.

L’Inghilterra e la lotta in Premier League

In Inghilterra, invece, attualmente è il Chelsea a comandare la classifica con tre punti di vantaggio sul Manchester City, squadra che ha battuto nella finale di Champions League 2020-21 ma che poi si è presa la rivincita nello scontro diretto del 25 settembre. I Blues, miglior retroguardia del torneo con quattro reti all’attivo, precedono dunque di tre lunghezze la squadra di Pep Guardiola, la quale è però accompagnata da uno strepitoso West Ham, la vera rivelazione dell’anno in Premier. Vittoriosi su un Liverpool straripante in Champions, gli Hammers allenati da David Moyes, stanno vivendo una stagione spettacolare e puntano a ottenere un piazzamento in Champions League alla fine dell’anno. Lo stesso Liverpool, tuttavia, potrà ancora dire la sua, dato che dista solo quattro punti dalla vetta e che quest’anno sembra essere tornato ai grandi fasti di due stagioni fa, quando si consacrò campione con merito assoluto.

Fonte foto: CalcioeFinanza.it