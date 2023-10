Liga: Diego Alonso è il nuovo allenatore del Siviglia 

Tempo di lettura meno di un minuto

L’ex commissario tecnico dell’Uruguay è stato chiamato a rimpiazzare José Luis Mendilibar, vincitore dell’ultima edizione di Europa League, esonerato la scorsa domenica

Non è stato un inizio di stagione facile per il Siviglia: quattordicesimo posto in classifica. Per questo motivo, domenica scorsa, la società ha deciso di esonerare il tecnico Mendilibar, nonostante la vittoria dell’Europa League dello scorso 31 maggio contro la Roma. Al suo posto è stato ingaggiato Diego Alonso, ex CT dell’Uruguay, che ha guidato la nazionale sudamericana all’ultimo mondiale in Qatar uscendo alla fase a gironi. Per il 48enne uruguaiano sarà la prima esperienza da allenatore in un club europeo, mentre da calciatore ha vestito le maglie di diverse squadre spagnole tra cui Valencia ed Atletico Madrid. L’annuncio ufficiale del Siviglia è arrivato ieri in serata.

Luca Missori

(Fonte immagine: Rsi.ch)