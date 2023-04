Liga: Castellanos come Milito e Lewandowski, segna quattro gol al Real Madrid

Il centravanti argentino del Girona ieri sera ha realizzato un poker contro i Blancos, proprio come il bomber polacco nel 2013, nel campionato spagnolo non accadeva dal 1947

Quattro reti in una partita sono un gran traguardo per qualsiasi attaccante, ma si trasformano in un momento indimenticabile se segnate contro un club leggendario come il Real Madrid. Ieri sera, Valentìn Castellanos, centravanti argentino del Girona, è entrato nella storia del calcio spagnolo siglando un poker contro i Blancos nel match di campionato vinto per 4-2 dalla sua squadra. In generale, sono dieci i giocatori che possono vantare un simile primato contro los Merengues. Tra questi, Diego Milito, in Coppa del Re ai tempi del Saragozza nel 2006, e Robert Lewandowski, esattamente 10 anni e due giorni fa, nella semifinale di Champions League tra Real e Borussia Dortmund. Il Girona con questo successo sale al nono posto, ipotecando la salvezza. I Blancos rimangono secondi, con il titolo che ormai è sempre più nelle mani del Barcellona.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)