Liga, Barcellona: dopo il dietrofront di Messi si pensa a rinforzare la squadra

La Pulce dopo l’addio annunciato è tornata sui propri passi e resterà in Catalogna, ma ora esige rinforzi

Sono state settimane a dir poco movimentate a Barcellona. Due settimane fa circa, Lionel Messi inviava un fax al club blaugrana dicendo di voler risolvere il contratto e lasciare la Catalogna dopo 20 anni. Nei giorni seguenti la situazione si è completamente ribaltata, con la Pulce che ha annunciato di aver cambiato idea anche per evitare dispute legali con il Barça.

Messi resta, dunque, ma Luis Suarez potrebbe andare via, alla Juventus, tanto che non è stato convocato per la partita di oggi pomeriggio proprio con i bianconeri. Proviamo allora ad immaginare, facendo un po’ di fantamercato, quale numero 9 potrebbe rimpiazzare il Pistolero come partner d’attacco di Leo. Si può pensare ad Aubameyang dell’Arsenal, ottimo sotto porta e bravo a dialogare velocemente con i trequartisti dei Gunners, tecnici e rapidi come Messi. Un’altra opzione può essere Haaland, del Dortmund, giocatore diverso da Aubameyang in quanto meno mobile, ma senz’altro molto tecnico e cinico davanti al portiere. Integrarsi nel sistema di gioco blaugrana per lui non sarebbe né semplice né immediato, ma si tratta di una scommessa che potrebbe portare una pioggia di gol nel caso risultasse vincente.

Oltre ai giovani talenti però c’è anche l’esperienza, quella che potrebbe portare il compagno di nazionale di Leo, ossia Sergio Aguero, un altro compagno nella Seleccion è Lautaro Martinez, che non ha mai nascosto l’ambizione di vestire la maglia blaugrana. Con tutti loro c’è già una buona intesa, che potrebbe essere esportata anche in Catalogna. Come detto sopra in ogni caso, si parla di fantamercato, ma sarebbe altamente insensato pensare di ricostruire una squadra dopo aver tenuto Messi, senza scegliere un partner d’attacco che si abbini bene con l’infinita classe del fenomeno argentino.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)