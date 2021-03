L’IFFHS si pronuncia: il Barcellona la squadra più forte del decennio

Per il secondo decennio consecutivo i blaugrana sono nuovamente in vetta al mondo. Juventus sesta, Inter e Milan 32 e 37 esima

La pausa per le nazionali dà la possibilità di recuperare e ricalcolare dati e statistiche per stilare diagrammi e classifiche sui club mondiali. Dal continuo aggiornamento su chi abbia fatto più gol tra CR7 e Pelé, passando per il record di presenze e reti di Messi in maglia bluagrana, questa settimana tocca all’organismo internazionale della Fifa, conosciuto come IFFHS, prendere carta e penna per aggiornare ulteriormente i numeri del calcio mondiale. L’ente ha stilato, infatti, la classifica decennale (2011-2020) dei migliori club del decennio, incoronando per la seconda consecutiva il Barcellona.

La top-10 dei club migliori

Al primo posto, come detto in precedenza, c’è il Barcellona che per il secondo decennio consecutivo è stato nominato miglior club. I blaugrana in dieci anni sono risultati per tre volte la squadra più forte di tutte. La medaglia d’argento va, invece, al Real Madrid che nonostante le quattro Champions League vinte in 10 anni, è stata in testa solamente (si fa per dire) sole due volte. Il gradino più basso del podio, invece, è occupato dagli attuali campioni di tutto del Bayern Monaco, il quale è stato sul tetto del mondo nel 2020.

La prima squadra italiana presente in classifica è la Juventus che chiude al sesto posto, forte dei nove campionati italiani vinti, delle due finali di Champions giocate, nonché ovviamente delle costanti qualificazioni al torneo. Andando con ordine, ci sono i francesi del Psg, prima squadra transalpina tra le prime 10; un’altra spagnola, ovvero l’Atletico Madrid, ormai una grande del calcio mondiale con le due finali perse contro il Real Madrid; mentre dal settimo fino al decimo posto, ci sono ben quattro inglesi: Chelsea e Manchester City in ex-aequo, Manchester United (seconda nella classifica 2001-2010) e Arsenal.

Quanto alle altre squadre italiane, esponenziale il calo dell’Inter, scesa dal quinto posto del decennio 2001-2010 (Triplete) alla 32 esima casella; così come quello del Milan che dal settimo del decennio addietro (due Champions in cassaforte), scende al 37 esimo posto. Per le romane, invece, c’è chi è salito di livello e chi sceso: la Roma passa dall’11 esima posizione alla 38 esima, mentre la Lazio dalla 44 esima alla 30 esima. Bene il Napoli al dodicesimo posto, mentre l’Atalanta è 107 esima.

Sandro Caramazza