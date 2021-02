Libertadores, è tornato il Palmeiras degli anni novanta

Nella bruttissima (e tutta brasiliana, spezzato il dominio argentino) finale al Maracanà, un gol di Breno Lopes castiga il Santos e regala la Copa al Verdão. Corsi e ricorsi storici, ventidue anni dopo

Cinquemila spettatori nel tempio del calcio, in un Brasile falcidiato dal Coronavirus (2.1 milioni di casi totali, quasi 65.000 contagi e 560 morti giusto ieri): ma erano tutti addetti ai lavori, per l’ultimo atto della Champions del Latinoamerica che ha visto il Palmeiras portarsela a casa dopo 21 anni. All’Alvinegro sfuma la chance di vincere la quarta coppa (dieci anni dopo l’ultimo trionfo) e staccare Gremio e San Paolo nell’albo d’oro.

Finale tutta brasiliana, spezzato dopo tre anni il predominio argentino con almeno una squadra in finale: nel doppio confronto di semifinale il Palmeiras sbanca 3-0 il Monumentàl di Buenos Aires, perdendo poi in casa 2-0 col River Plate; i rivali del Boca non ridono, con la scoppola presa per 3-0 all’Urbano Caldeira dopo lo 0-0 alla Bombonera. L’unica nota di colore è nelle formazioni, soprattutto tra i campioni: c’è il capitano con la fascia, Gustavo Gomez (ex oggetto oscuro dei desideri del Milan) e c’è il capitano de facto: l’ex Juve e Fiorentina Felipe Melo, scatenato nei festeggiamenti finali.

il portiere del Verdão Weverton in preghiera un istante prima del calcio d’inizio

Riavvolgiamo il nastro, per quanto possa servire: la partita è degna di una finale, ma non per lo spettacolo. Le squadre sono contrattissime, la paura di perdere si taglia col coltello. Primo tiro in porta con Parà, conclusione anche interessante che Weverton lascia sfilare. Luiz Adriano, altro ex milanista, sfiora il vantaggio nel traffico, ma il massimo che gli riesce è tamponare malamente un difensore bianconero. Solo Raphael Veiga fa sobbalzare un attimo il pubblico da casa, ma il suo destro masticato è veramente poca cosa per un primo tempo tutto muscoli e niente emozioni.

Ripresa col Santos che potrebbe sbloccarla prima con con un colpo di testa mancato davanti a Weverton, poi con Jonatan, il cui mancino fischia proprio sopra la testa del numero uno biancoverde che scarabocchia il primo intervento. In mezzo tanta tensione e Raphael Veiga che dà l’illusione del gol con una punizione ancora troppo alta.

Le vere emozioni sono tutte alla fine: al 94′ Cuca, mister del Santos, si attarda a dare il pallone a Marcos Rocha che lo strattona: rosso per l’allenatore, giallo per il difensore. All’ultimissimo secondo degli otto minuti di recupero, il cross di Rony coglie impreparato John che rimane a metà strada nell’uscita e bacia la testa di Breno, che la piazza all’angoletto e fa partire la festa del Verdão.

All’ultimissimo secondo, Breno castiga un incerto John

e regala la Libertadores ai paulisti

Il resto è storia a margine, e contorno molto più notiziabile della partita in sè: Felipe Melo che alza la Coppa con la fascia di capitano ceduta da Gustavo Gomez, la festa che inevitabilmente se ne frega della situazione drammatica del Covid, con migliaia di tifosi biancoverdi stipati nelle strade di San Paolo e la beffa verso i supporters del Santos, che avevano sperato fino al gol di Breno.

C’è poi il dramma di Luiz Adriano, che scappa dai festeggiamenti perchè la badante dei figli ha preso il Covid. Infine, la bella storia della mamma che racconta in diretta al figlio non vedente le azioni salienti.

Nicolas, 11 anni, cieco dalla nascita, con la mamma telecronista

E’ tornato dunque il Palmeiras degli anni novanta? Assolutamente sì, la vittoria del 2021 è il coronamento di un lungo processo iniziato da zero: la retrocessione (!) del 2012 e il nuovo corso di Paulo Nobre, che riportò i biancoverdi ai fasti di quando la Parmalat finanziò a suon di reais una delle più potenti realtà del futebol brasiliano.

Come il Parma di Malesani, anche i paulisti salirono sul tetto continentale nel ’99, in un’edizione che vide il canto del cigno di Ruben Sosa e la formula, bizzarra ma interessante, dei gruppi divisi per nazioni: i paulisti, prima della fase a eliminazione diretta, furono inseriti con i club del Paraguay, trionfando infine sui colombiani del Deportivo Calì. In tutti questi anni anche un dramma sfiorato, con i fantasmi di una nuova Chapecoense, quando un anno e mezzo fa l’aereo che portò la squadra a Mendoza, in Argentina, ha rischiato di precipitare.

Si aprono dunque le porte del Mondiale per il club dell’ex Palestra Italia. Il 7 febbraio affronterà i messicani del Tigres o i coreani dell’Ulsan Hyundai. Per uno scherzo del destino (più banalmente per un tesseramento fuori dai termini Fifa), mancherà Breno, colui che ha portato il club sul tetto dell’America Latina.



Fonti DAZN, GianlucadiMarzio, Repubblica, Youtube

Valerio Campagnoli