Lewandowski tentato dal mercato, ma il Bayern vuole ricoprirlo d’oro

Il bomber polacco è conteso da tanti club ma i bavaresi non vogliono lasciarselo scappare, pronta la proposta di rinnovo a cifre faraoniche

Robert Lewandowski sta dimostrando anche quest’anno di essere l’attaccante più forte del mondo con numeri semplicemente spaventosi che attirano l’interesse di molti club, visto il suo contratto in scadenza nel 2023. L’interesse di Real Madrid, Barcellona e PSG non è un mistero, ma i tedeschi non vogliono lasciar partire il loro bomber per nessun motivo. La dirigenza ha infatti in mente di proporre al polacco un rinnovo a cifre elevatissime per convincerlo a restare e continuare a vincere trofei insieme; 24 milioni annui fino al 2025, altri due anni di contratto che scoraggerebbero gli altri club e sarebbero il prosieguo di una grande storia tra Lewa ed il Bayern Monaco iniziata nel 2014. Intanto però concentrazione massima per gli obiettivi stagionali, la Bundesliga con il Dortmund unico avversario credibile e la Champions League dove i bavaresi vogliono arrivare il più lontano possibile.

Fonte foto: alfredopedulla.com

Alessandro Fornetti