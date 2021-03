Lewandowski, Lavezzi: due sliding doors alla genovese

Non tutti lo sanno, qualcuno stenta a crederci, ma entrambi i campioni sono passati di striscio alla corte rossoblù di Enrico Preziosi, in alcuni dei suoi innumerevoli episodi di sconcertante gestione societaria

C’erano un polacco e un argentino. Sembra l’inizio di una barzelletta e forse in parte lo è davvero: perché quel che è accaduto anni e anni fa al Genoa ha sicuramente i tratti del comico, per quanto “col senno del poi ne sian piene le fosse”. Soprattutto, l’ennesimo caso di una gestione che, in oltre tre lustri, ha certamente riportato il Grifone alla categoria che gli compete (con qualche sguardo all’Europa), ma in cui emergono ancor di più magagne, magheggi, episodi sconcertanti. Tra valigette, presunte combine, licenze Uefa non prese in tempo (e a favorire i rivali della Samp).

Lavezzi-Lewandowski, dunque: il primo fin troppo noto alle cronache della Serie A dello scorso decennio con la maglia del Napoli, l’ altro avrebbe potuto deliziare tutti noi. Entrambi avrebbero potuto vestire la maglia rossoblù, vediamo perché sono arrivate due fumate nere.

EZEQUIEL LAVEZZI – il caso meno rumoroso, perché la trattativa era già avviata e l’argentino già pronto con Diego Milito a fare sfracelli, in quella che sarebbe stata la prima stagione in Serie A dopo oltre un decennio di purgatorio tra i cadetti, dopo il campionato vinto nel 2005. L’affaire della valigetta arrivò come uno schiacciasassi ad asfaltare le speranze di un ambiente già pronto a sognare. Sappiamo come è andata: una sentenza forse già scritta dai tribunali, l’onta della Serie C e la lunga risalita fino ai giorni nostri.

Il Pocho, allora parcheggiato al San Lorenzo, fa il suo: 9 gol in 29 partite. Era pronto a confrontarsi col nostro calcio. Non solo la retrocessione d’ufficio sparigliò le carte in tavola, però: il nuovo tecnico Francesco Guidolin lo definì “un po’ troppo grassottello”.

ROBERT LEWANDOWSKI – Questa fa il paio con l’articolo di Marco Fabio Ceccatelli sul gran rifiuto di Lotito a tesserare il polacco con la Lazio. Correva l’anno 2010, il Genoa è appena reduce dalla sua prima esperienza europea (conclusa al primo turno di Europa League), le basi sembrano buone per un salto di qualità che proietti i rossoblù alla stregua del Sassuolo di qualche anno fa o perché no, all’Atalanta dei giorni nostri. Del resto, proprio Gian Piero Gasperini era il mister del Vecchio Balordo, uno che sa trattare i giocatori come uno chef stellato seleziona e cura le sue materie prime. C’è dunque questo 22enne in forza al Lech Poznan, 18 reti in 28 gare di Ekstraklasa. 4,5 milioni di euro, un investimento abbordabile. La trattativa sembra andare a buon fine, tanto che Robert viene invitato a vedere il derby.

Lì accade l’imprevedibile: Lewandowski viene visto da Preziosi e al patron non piace quel ragazzo troppo alto, troppo poco potente per i suoi gusti. Gli verrà preferito un Luca Toni in fase calante (ma che avrà il tempo di vestire le maglie di Roma e Juventus), mentre sappiamo tutti come andrà a finire per quel talento polacco. La cosa divertente (non per la Gradinata Nord, chiaro) è che la trattativa era già data per fatta dalla stampa, tanto che la società di Villa Rostan ha dovuto stilare un comunicato in fretta e furia, con Gasperini che dirà “è stato un peccato non allenarlo, già gli avevo stretto la mano”

Poi comunque Lewandowski giocherà in rossoblù…beh, ci siam capiti.

Ora, parlare a posteriori è lo sport più amato del pianeta, subito dopo il calcio. Non serve nemmeno ricordare che, per quanto il Genoa sia obiettivamente una delle società di punta nello scouting a livello mondiale, non necessariamente ci saremmo trovati di fronte all’esplosione planetaria di cotali talenti sotto la Lanterna. Non serve nemmeno ricordare il caso di un Ciro Immobile evanescente in rossoblù e, dopo l’epopea granata, a Siviglia e a Dortmund, ora una delle migliori punte di lancia del nostro calcio.

Una cosa è sicura: da tutto ciò a uscirne col sorriso sono Madeddu vicino piazza De Ferrari, o Finollo al Porto Antico. Sono le migliori sartorie genovesi, per quanta gente si è consumata i gomiti con questa storia. Belìn, sun palanche.

Fonti Calcionapoli24, Goal.com, Calcioweb

Valerio Campagnoli