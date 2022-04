Lewandowski al Barcellona? Affare quasi fatto: c’è anche una contropartita

Il centravanti polacco del Bayern Monaco sembra essere vicinissimo a vestire la maglia blaugrana. Al club bavarese anche un giocatore

Robert Lewandowski sarebbe pronto a vestirsi di azulgrana in vista della prossima stagione. Ne sono sicuri in Inghilterra, con il ‘Mirror’ che ha rivelato anche alcuni importanti dettagli della trattativa. Lewandowski, dopo otto anni di Bayern Monaco, diventerà in estate un nuovo giocatore del Barcellona. Operazione da 65 milioni di euro con il centravanti polacco, viste le 33 primavere, destinato a chiudere la propria carriera sotto la corte di Xavi. In Spagna aggiungono anche una contropartita tecnica: ossia il terzino destro Sergino Dest. Lo statunitense sarebbe, infatti, in uscita dal Barcellona.

Sandro Caramazza