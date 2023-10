L’Everton rischia 12 punti di penalizzazione

Tempo di lettura 1 minuto

I Toffees non hanno rispettato il Fair Play Finanziario negli ultimi 3 anni e hanno un passivo di oltre 300 milioni di sterline

Continua il periodo buio dell’Everton. La Premier League è intenzionata a penalizzare i Toffees per non aver rispettato il Fair Play Finanziario negli ultimi 3 anni. Secondo le regole, l’Everton non avrebbe dovuto superare i 105 milioni di sterline di passivo ma, come riporta il Telegraph, il passivo è superiore ai 300 milioni. In questi casi la sanzione massima ammonta a 12 punti di penalizzazione ma c’è la possibilità che la Premier League sia più clemente. La decisione definitiva arriverà entro la fine del 2023. In ogni caso, il club di Liverpool ha dichiarato che ha sempre rispettato le regole e che è pronto a difendersi da tali accuse.

Da segnalare che 777Partners, fondo proprietario del Genoa, è molto vicino ad acquistare l’Everton.

Davide Farina