L’Everton accoglie Lampard e gli regala van de Beek

Il sostituto di Rafa Benitez sarà l’ex centrocampista e tecnico del Chelsea mentre per quanto riguarda i giocatori ecco in prestito dal Manchester United il centrocampista olandese

Doppio colpo in casa Everton. Altra avventura blues per Frank Lampard, sarà lui a prendere l’eredità di Benitez esonerato nelle scorse settimane. Dopo Derby County e Chelsea diventerà quindi l’altro lato di Liverpool la nuova dimensione dell’ex centrocampista inglese. La curiosità è quella di scoprire il reale valore come tecnico di Lampard e questa sembra essere l’occasione ideale. La rosa a sua disposizione è buona e nelle ultime ore si è arricchita di una nuova pedina sicuramente importante. Dal Manchester United sembra tutto fatto per il prestito di Donny van de Beek, talento cristallino all’Ajax, sbiadita controfigura con i Red Devils. La speranza di tutti è che l’Everton sia l’isola felice per far tornare il sorriso alla promessa oranje. Potrebbe essere proprio quella la strategia del Manchester che spera di avere quest’estate il rientro di un calciatore rigenerato da questa seconda parte di stagione.

Glauco Dusso