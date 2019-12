Leverkusen-Juventus 0-2, il super-tridente DyHiRo stende i tedeschi. Analisi e pagelle

I bianconeri trionfano grazie al 128° goal in Champions di CR7 e alla perla finale di Higuain, quinta vittoria su 6 per gli uomini di Sarri

La Juventus è reduce dalla prima sconfitta stagionale in casa della Lazio per 3 a 1, che gli ha impedito di operare il controsorpasso ai danni dell’Inter, rimasta capolista della serie A. I bianconeri sono apparsi in difficoltà fisica anche contro il Sassuolo nella giornata precedente, i neroverdi hanno imposto il pari agli uomini di Sarri all’Allianz Stadium. Percorso netto della Vecchia Signora in Champions, dove la qualificazione da primi nel proprio girone è blindata grazie a 4 vittorie e al pareggio all’esordio contro l’Atletico Madrid. I piemontesi saranno gli arbitri della seconda qualificata del gruppo D. In lizza ci sono i Colchoneros, alle prese con una crisi di risultati preoccupante anche in Liga e il Bayern Leverkusen, che ospiterà proprio la Juventus in questo ultimo turno. I tedeschi erano partiti come peggio non si poteva, con 3 sconfitte nei primi tre incontri, ma le successive due vittorie li hanno riportati in corsa per il secondo posto.

Sarri concede un’altra chance a Buffon fra i pali. Il buon Gigi, con i suoi 41 anni e 317 giorni è il secondo giocatore più anziano a giocare una gara di Champions. Il primato appartiene a Marco Ballotta, che ha nel 2007 ha difeso i pali della Lazio contro il Real Madrid a 43 anni e 252 giorni.

Formazioni ufficiali:

BAYER LEVERKUSEN (4-4-2): Hradecky; L. Bender, Dragovic, S. Bender, Sinkgraven; Bellarabi, Demirbay, Aranguiz, Diaby; Hevertz, Alario.

A disp: Ozcan, Retsos, Tah, Bailey, Baumgartlinger, Wendell, Volland. All. Bosz.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Demiral, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.

A disp: Szczesny, Dybala, Alex Sandro, Matuidi, Bonucci, Muratore, Portanova.

All. Sarri

Il film della partita- I primi 25 minuti di partita illudono che si possa assistere ad un match spettacolare. All’11’ duplice occasione, prima per la Juventus, con Ronaldo che non arriva per un soffio su un passaggio mal calibrato da Higuain. Subito dopo il Leverkusen colpisce un palo con il tiro di Diaby dai 20 metri. Dieci minuti più tardi ancora sugli scudi CR7 che fa ammattire gli avversari con le sue rinomate finte, ma non riesce a cogliere il bersaglio grosso con il suo diagonale che esce di un soffio. Appena un giro di lancetta e Bellarabi impegna il portierone bianconero, che si supera sul centrocampista tedesco. Passano altri venti minuti di nulla totale, il primo tempo si chiude con un erroraccio di Rabiot che al 45′ regala il pallone a Bellarabi che serve Havertz nell’area piccola, è provvidenziale l’intervento di Demiral e sventare il pericolo.

La seconda frazione si apre con una rete annullata al fenomeno portoghese servito da un brillante Bernardeschi, ma la posizione di fuorigioco del centravanti juventino vanifica il suo palo-goal. Al 66′ Sarri punta sul super tridente Dybala-Ronaldo-Higuain, togliendo il trequartista italiano. La premiata ditta Joya-CR7 colpisce al 76′, Pjanic trova l’argentino che crossa per il portoghese che deve solo spingere il pallone in fondo alla rete. Arriva il 128° goal di Ronaldo in Champions e per il Leverkusen è notte fonda. I tedeschi sfiorano il pareggio all’89 con Aranguiz, ma è ormai chiaro che non ci credono più. Dybala si traveste ancora una volta da assist-man e serve un cioccolatino a Higuain che infila Hradecky all’angolino destro per il 2 a 0 finale.

Prova di forza della Juventus che con apparente facilità si Sbarazza del Leverkusen che avrebbe dovuto dare tutto per tentare di guadagnarsi la qualificazione. Bravi e cinici i bianconeri, ma la squadra di Bosz non avrebbe assolutamente meritato di superare il girone ai danni del più quadrato Atletico Madrid che ha avuto la meglio sul Lokomotiv Mosca per 2 a 0. I ragazzi di Simeone sono ufficialmente qualificati agli ottavi da secondi del gruppo D. Ora due match di campionato decisivi contro Udinese e Sampdoria e poi la Supercoppa di Riad contro la Lazio, la Vecchia Signora vuole chiudere l’anno portando in dote solo vittorie.

Pagelle dei bianconeri:

Buffon: 6,5 serata tutto sommato tranquilla, è attento su Diaby nel primo tempo.

Danilo: 6,5 puntuale in fase difensiva, potrebbe affondare di più in attacco dato che avrebbe lo spazio per colpire i tedeschi

Demiral: 7 monumentale, al suo esordio in Champions il difensore turco non fa rimpiangere il miglior Chiellini.

Rugani: 6 nessuna sbavatura da parte sua, meriterebbe più spazio anche in campionato.

De Sciglio: 5,5 appare troppo timido, non commette errori grossolani in difesa, ma non spinge come è abituato a fare in Italia.

Cuadrado: 7 abbiamo capito che sa fare tutto, partita esaltante anche da mezzala.

Pjanic: 7 rappresenta la classe più cristallina di questa juventus, il leader, il piede fatato che dà il via all’azione dell’1 a 0

Rabiot: 5 in evidente difficoltà, brutto errore a fine primo tempo, che potrebbe costare caro ai bianconeri. Ha bisogno di giocare con continuità per ritrovare la forma persa. Dall’85 Matuidi: N.G.

Bernardeschi: 6 molto meglio rispetto alla sfida con la Lazio, ma il ruolo di trequartista non è proprio nelle sue corde. Dal 66′ Dybala: 7,5 doppio assist per i compagni di reparto, è una gioia per gli occhi guardarlo giocare.

Higuain: 6,5 a tratti fatica ad avere la meglio sui difensori tedeschi, ma ha il merito di farsi trovare pronto al 92′ per chiudere il match.

Ronaldo: 7 potenzialmente potrebbe siglare una tripletta, ma è impreciso in un paio di occasioni, non sbaglia quando la Joya gli suggerisce un goal facile facile. Siamo sicuri che i tre tenori non possano giocare insieme?

Sarri: 7 la sua Juventus non incanterà con un gioco champagne, ma mantiene l’imbattibilità europea non sbagliando neanche una partita. Mandare in campo Dybala è sempre la scelta giusta, soprattutto se sei già qualificato e puoi rischiare il super-tridente.

Le parole del tecnico juventino: “Oggi c’erano le condizioni per far giocare Dybala, Higuain e Ronaldo insieme, ma non so se sia possibile schierarli dall’inizio. Chiunque ci capiterà negli ottavi dovremo affrontarlo al meglio, sono rimaste le migliori squadre d’Europa. Siamo fortunati ad avere Ronaldo in squadra, è ancora un fuoriclasse assoluto”.

Foto:FoxSport.it

Marco Fabio Ceccatelli