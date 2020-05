Lev Yashin: il leone russo

Nato a Mosca, il 22 ottobre 1929, in una famiglia operaia. E’ stato il più grande e l’unico tra i portieri a vincere il Pallone d’Oro nel 1963. Campione Olimpico nel 1956 e d’Europa con l’Urss 1960, ha partecipato a quattro mondiali. Cinque volte campione sovietico con la Dinamo Mosca. 812 partite giocate, 74 in nazionale, 207 gare senza subire gol

Quando i padri fondatori del calcio, gli inglesi, modificarono nel 1912 la regola secondo la quale il portiere poteva toccare il pallone con le mani esclusivamente in area di rigore, nacque il mito. La leggenda dell’ultimo uomo a guardia dei pali. L’estremo difensore che para tutto e sembra Caronte che traghetta gli attaccanti “dannati” nel girone dei gol falliti.

Il più grande di tutti è stato un russo di Mosca, Lev Yashin il ragno nero. Lo chiamavano così per via del completo che indossava e dei palloni che arpionava nella sua “tela”. Era alto, dalle braccia lunghe, agile e rapido nei riflessi, ha parato i tiri dei più grandi di sempre. Da quelli da lontano di Bobby Charlton, alle sciabolate di Eusebio, ai colpi parabolici e felpati di Pelè, al rigore di Sandro Mazzola. Eppure gli inizi da ragazzo non furono eccelsi, alcune uscite sbagliate gli causarono le risate di scherno dei compagni e la furia degli allenatori. Ma un Lev, un leone non si arrende alla prima difficoltà. Andò a fare il portiere nella squadra di Hockey della Dinamo Mosca, la formazione del Ministero degli Affari Esteri, vinse la coppa sovietica nel 1953 e quello fu il trampolino di lancio per tornare nel calcio. E del calcio anni ’50 e ’60 divenne una leggenda tra i pali.

Cresciuto nel mito di Zamora, il grande portiere spagnolo degli anni trenta, grande estimatore della scuola degli italiani, è stato un “colonello” dell’Urss. In patria ha vinto cinque campionati e tre coppe nazionali con la Dinamo Mosca, all’estero ha parato la Jugoslavia nelle finali delle Olimpiadi di Melbourne ’56 e del Campionato Europeo 1960, due dei tre ori (Seul ’88 il terzo) dell’orso russo che gioca a pallone. Poi le sconfitte della finale europea del ’64 contro la Spagna di Suarez e il gol della perla nera Eusebio nella finale del 3° e 4° posto al mondiale inglese del 1966, rinfocolarono la vecchia idea di Helenio Herrera di un Urss che non veniva sistematicamente fatta vincere per paura che fosse il mezzo di propaganda più grande all’avvento in Occidente del comunismo sovietico. Una tesi di geopolitica applicata allo sport non del tutto priva di fondamento.

Per capire un portiere bisogna capire come para. Lev Yashin partiva dalla concentrazione. In maniera maniacale la allenava con una apposita ginnastica: “un portiere – diceva – ha a disposizione solo frazioni di secondo durante le quali deve capire il tiro e prendere posizione per pararlo”. E lui che delle parate è stato il sovrano, della concentrazione e del conseguente buon posizionamento ha fatto una scuola. Leggeva l’azione e si piazzava sulla bisettrice corretta, la linea di tiro dell’avversario. Il suo repertorio tecnico era completo. Pronto e rapido sul tiro ravvicinato, prima basso sulle gambe nel momento in cui il piede dell’attaccante mulinava da lontano e poi fantastico nello stendersi completamente a due mani con il suo magnifico colpo di reni per deviare la palla in angolo.

Ma il gesto tecnico che lo rendeva grande tra i grandi era bloccare il pallone. Oggi si blocca poco se non niente il pallone, è il segno di una carenza tecnica e di una mancanza di allenamento specifico dei portieri. Yashin bloccava e proteggeva al petto la palla, l’aggrediva con le grandi mani in avanti e poi le ritraeva a sè, in un movimento che era pura tecnica di parata. E’ stato anche un para rigori. In tutta la carriera ha neutralizzato oltre cento dei fatitici tiri dagli undici metri anche se sosteneva: “è impossibile parare un rigore”. Il portiere, infatti, ha pochi millesimi di secondo per reagire al tiro ravvicinato del tiratore, come può parare se distanza, velocità, grandezza della porta gli sono contro per natura? Una tecnica c’è: basso sulle gambe, distanza tra un piede e l’altro di cinquanta centimetri, passo laterale e tuffo verso il palo (non in avanti) con la massima esplosività e estensione delle braccia. Così Yashin parò, bloccandolo, il rigore non eccelso di Mazzola in Italia-Urss del ’63 a Roma per gli ottavi di finale del campionato europeo.

Il campionissimo russo ha giocato in un calcio dove era più difficile fare il portiere perché i tiri in porta venivano fatti sempre da distanza ravvicinata, nell’area di rigore e rari erano i gol da fuori. Ci voleva tecnica e posizionamento, i due pilastri su cui Yashin ha eretto il suo mito.

Smise di giocare il 27 maggio del 1971 alla stadio Lenin, nella sua città natale Mosca, in una partita tra una selezione moscovita e quella del Resto del mondo in cui lo salutarono Bobby Charlton, Facchetti, Gerd “der rasher” il veloce Muller, Dzajic grande ala jugoslava e uno dei suoi tanti grandi eredi il portiere uruguaiano Mazurkiewiez. Finì col pianto e gli applausi commossi dei 103.000 spettatori russi che salutavano il mito eletto all’Ordine di Lenin e nell’1989 Eroe del lavoro socialista l’equivalente civile dell’onorificenza militare dell’allora mondo sovietico, chiamata Eroe dell’Urss. E sì che tante parate in giro per il mondo hanno meritato questi grandi riconoscimenti. Dasvidania Tovarish Lev Yashin, leone carismatico di Santa Madre Russia.

Foto fonte: Guerin Sportivo

Matteo Quaglini