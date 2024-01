L’Europa affollata, che corsa per le coppe in serie A!

Le prime tre sono volate via, rimangono almeno sette squadre a giocarsi i posti per un torneo internazionale nella prossima stagione

Il campionato di serie A odierno non brilla certo per imprevedibilità. In vetta c’è chi ci aspettavamo ci fosse, nonostante Allegri cerchi di buttare acqua sul fuoco juventino mettendo pressione all’Inter. Il Milan segue il duo di testa e ha ormai staccato le altre. Le sorprese potrebbero arrivare dai nomi che leggeremo come qualificate all’ultimo posto disponibile per la Champions League ed Europa e Conference League. Dobbiamo dire che siamo veramente curiosi di vedere come andrà a finire.

Nelle zone calde per le coppe troviamo 7 squadre in 6 punti. Una caratteristica che accomuna tutte le compagini coinvolte è la discontinuità. Ad esempio la Fiorentina, che in questo momento detiene la quarta piazza a quota 34, alterna risultati confortanti ad altri pessimi. Nelle ultime due gare, infatti, ha racimolato solamente 1 punto, ridando ossigeno alle inseguitrici. Tra queste la Lazio e Atalanta distanti una lunghezza (33 pt.). I biancocelesti sembrano aver ritrovato la continuità di risultati perduta. Sarri, infatti, non è assolutamente contento di questa pausa per la Supercoppa e l’ha fatto sapere ai microfoni. Il trend biancoceleste potrebbe essere intaccato dalla trasferta di Riad, così come per la squadra viola. La compagine di Gasperini è un’altra squadra che alterna buone cose ad altre meno. La semifinale di Coppa Italia e la posizione in zona europea, però, impreziosiscono il sempre ottimo lavoro del tecnico.

Scendendo di un gradino, a 32, c’è la vera e propria sorpresa. Il Bologna di Thiago Motta con un girone di andata super si è guadagnata un’opportunità per giocarsi l’Europa. Gli ultimi turni, però, hanno fatto capire ai rossoblu che a volte è meglio volare basso: 1 punto in 3 partite. A giocarsi il primo trofeo stagionale in Arabia Saudita ci sarà anche il Napoli (31 pt.), la vera delusione di questo campionato. I campioni in carica si trovano a distanza siderale dal primo posto (-20) e devono cercare di salvare la stagione almeno con una qualificazione europea. Fortuna vuole che anche le altre zoppicano e la distanza quindi potrebbe essere fattibile, -3 dalla quarta piazza. Le ultime prestazioni di Mazzarri e i suoi, però, lasciano molto a desiderare. La zampata di Rrahmani ha evitato un altro passo falso sabato scorso in casa con la Salernitana.

Infine ecco Roma e Torino. Giallorossi in caduta libera a 29 punti e reduci dall’esonero di Mourinho. Riuscirà Daniele De Rossi a rigenerare un ambiente depresso e senza gioco? Lo scopriremo nelle prossime giornate. Fatto sta che il cammino fin qui è fallimentare, soprattutto vedendo la rosa. I granata a 28, invece, stanno facendo bene dopo un inizio così così. La solita garra di Juric sta trasmettendo ai giocatori voglia di fare. La posizione è buona e sognare finalmente un colpaccio europeo visto l’andamento del torneo non è più impossibile.

Glauco Dusso