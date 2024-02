L’esonero non è sempre la soluzione più giusta

Tempo di lettura 5 minuti

Un approfondimento sulla figura del mister e di come i presidenti non si facciano problemi ad esonerarli alla prima occasione

La figura dell’allenatore è molto controversa e complicata in questo sport. Un allenatore è in costante giudizio, sia quando fa bene che quando fa male, e molto spesso paga anche quando non dovrebbe. In Italia poi tutto questo è molto accentuato dato che ai primi problemi, come abbiamo visto in questa stagione di Serie A, viene mandato via il mister. Ad oggi sono 8 gli esoneri effettuati nel nostro campionato in poco più di metà stagione e ora li andremo a ripercorrere.

Andando in ordine cronologico, il primo ad aver perso la panchina è Paolo Zanetti, il quale è stato esonerato dopo 4 sconfitte in altrettanti match. Sinceramente avrei dato più fiducia al veneto, è molto complicato giudicare l’operato di un allenatore in sole 4 partite, soprattutto se si parla di inizio stagione con ancora molte partite da disputare. Questo, come altri che vedremo dopo, è il classico esempio di quando un presidente non ha pazienza e neanche chissà quale fiducia nei mezzi del coach. Tutto ciò è quasi ironico considerando che è lo stesso presidente a scegliere chi mettere in panchina. L’Empoli scelse Andreazzoli per sostituire Zanetti ma le cose non migliorarono. Dopo 16 partite e 3 sole vittorie, anche il toscano venne esonerato in favore di Nicola. Su questo esonero sono d’accordo dato che bisognava dare una scossa per salvare la stagione e Nicola, almeno per il momento, sta ottenendo risultati positivi.

La Salernitana sta vivendo una stagione complicata peggio dell’Empoli. I granata hanno iniziato la loro annata con Paulo Sousa, poi hanno scelto di cambiare assumendo Pippo Inzaghi per poi esonerare anche lui ed ingaggiare Liverani. Sull’esonero di Sousa posso essere d’accordo visti i risultati completamente opposti rispetto alla passata stagione ma che però vanno contestualizzati considerando che il portoghese non aveva Boulaye Dia, il miglior giocatore della squadra, al 100%. Su quello di Inzaghi invece non sono d’accordo. L’ex attaccante aveva concordato un determinato tipo di mercato con la società che poi però non è stato realizzato e soprattutto, nelle ultime gare, la Salernitana stava esprimendo prestazioni importanti nonostante raccogliesse pochi punti. Vedremo se con Liverani riusciranno ad invertire definitivamente la rotta anche se ho dei dubbi a riguardo.

Altra situazione difficile è quella del Napoli che, come Empoli e Salernitana, ha deciso di cambiare nuovamente l’allenatore. Da Rudi Garcia a Calzona, passando per Mazzarri. Questo è ciò che la panchina azzurra ha visto nella stagione con il tricolore sul petto. Qui, personalmente, ritengo che le colpe principali le abbia De Laurentiis. Dopo aver vinto uno storico Scudetto dopo 33 anni è irrispettoso per i tifosi e i giocatori passare da un allenatore come Spalletti, che ora allena la nostra nazionale, a Rudi Garcia che veniva dall’Arabia. Dopodiché, è stato irrispettoso nei confronti di Garcia dire certe cose sia durante il suo operato che dopo e non è stato giusto cacciarlo per poi assumere Mazzarri che, come abbiamo potuto vedere, ha fatto anche peggio del francese. Inoltre anche quest’ultima mossa di ADL di assumere Calzona mi lascia con qualche dubbio.

Le uniche due squadre, al momento, ad aver cambiato una sola volta sono Udinese e Roma. I friulano decisero di esonerare Sottil dopo 9 partite di cui 6 pareggi e 3 sconfitte. Forse si poteva dare più tempo al mister visti i risultati ottenuti nella passata stagione ma non mi sento di criticare questa scelta. Per quanto riguarda la decisione dei Friedkin di interrompere il rapporto con Mourinho penso che sia dovuta al rapporto tra Dan e José e non tanto per via delle sconfitte subite nel periodo precedente all’esonero. Avrei almeno aspettato di vedere l’esito del Playoff di Europa League prima di prendere una decisione così importante. De Rossi ha comunque ottenuto dei buoni risultati ma penso che il portoghese avrebbe fatto più o meno lo stesso.

In conclusione, bisognerebbe avere più fiducia e più rispetto per gli allenatori che si ingaggiano invece di sollevarli dall’incarico alla prima occasione possibile come se fosse la soluzione più giusta.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina