Les jeux sont faits! Pochettino quantomeno salva la stagione

L’amaro dell’eliminazione in Champions per mano del Manchester City può essere cancellato dal possibile double. Ieri la Coupe de France, domenica si decide il titolo

Secondo trofeo all’ombra della Tour Eiffel per Mauricio Pochettino, alla guida del Paris Saint-Germain da gennaio. Undici giorni dalla firma del contratto e subito la Supercoppa ai danni del Marsiglia, ora il 2-0 inflitto al Monaco allo Stade De France. Risultato tutto sommato giusto, in cui la difesa del Principato ha da farsi perdonare un bel po’ di cose. A cominciare dall’1-0 di Mauro Icardi (video a 4.20) che ringrazia per il cioccolatino offerto da Kylian Mbappè, ma soprattutto il pasticcio tra portiere e centrale di difesa che da il là all’azione. Cambia poco nel secondo tempo, con una supremazia sterile che si traduce solo quando c’è davvero da spingere sull’acceleratore: in realtà ai parigini nemmeno serve il piede pesante, a vedere il raddoppio facile facile dello stesso Mbappè (video a 7.50)

(cr. Youtube/Monaco vs PSG 2021)

Edizione 2021 della Coupe Nationale che quest’anno, come di tanto in tanto accade, regala romanticismo a patetici sognatori secondo cui il calcio stia tutto nelle favole e solo in esse (quest’anno è il turno del Rumilly Vaillieres, club di quarta serie sconfitto in semifinale dal Monaco). Ora sguardo alla Ligue 1, finale thrilling con la squadra dello sceicco Nasser Al-Khelaifi che va in Bretagna, dove deve battere il Brest e sperare che il Lille, impegnato nei Castelli della Loira, non faccia lo stesso nella tana dell’Angers. Insomma: la possibilità del double c’è, ma la Coppa Di Francia da sola non basta a levare gli arricciamenti di naso in quel di Parigi. Si è aspettato fin troppo per spiccare il volo -certificato da un titolo europeo- dell’élite del calcio.



Il tutto nell’ottica di rinnovi e partenze: Icardi -non è una novità- partirebbe per tornare in Italia, poi c’è il nodo del rinnovo di Mbappè.

Stagione salva? beh, insomma. Stagione da buttare? Non esattamente. Le percezioni, soprattutto in uno sport come il calcio che tutto è tranne che una scienza esatta, son qualcosa che deve essere accompagnato da alcune consapevolezze. Con la Juventus il discorso è identico (tra l’altro stesso numero di successi nella coppa Nazionale per il club parigino e quello torinese, 14) : si vuole vincere la Champions ma non si riesce a trovare la chiave di volta.

Quando i milioni di euro tappano i buchi di bilancio, ma non i buchi in barriera



Ok, va bene costruire e spendere decine e decine di milioni di euro per competere ai massimi livelli. Il problema però rimane: tra vittoria e sconfitta intervengono mille altri fattori, più pesanti di cifre milionarie ma ugualmente più sottili di un filo rosso.

Si potrebbe parlare del monte ingaggi dell’Atalanta (10 milioni contro i 77 e passa dei bianconeri). Eppure, se si tratta di una finale, non sempre la programmazione paga e non paga sempre nemmeno pompare milioni di euro. Forse è proprio questo, Superlega o non Superlega, che a volte rende lo sport una faccenda forse da affidare a santoni e danze della pioggia, che non a faccendieri e doppiopetto.

Valerio Campagnoli (Fonti Virgilio, BestWP)