Leonardo Semplici nuovo allenatore dello Spezia

Ufficializzato l’incarico al tecnico toscano dopo l’esonero di Luca Gotti

Contratto di 4 mesi con eventuale conferma automatica sino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza. Questo è l’accordo che ha convinto tutti, il tecnico in primis, per traghettare la squadra sino a fine stagione e, probabilmente, anche oltre. I mezzi per raggiungere la salvezza non mancano né alla squadra, né al tecnico. Ricordiamo che Semplici ha guidato la Spal dal dicembre 2014 al febbraio 2020 portandola dalla Lega Pro alla serie A dove si è salvato egregiamente nelle due stagioni successive. Alti (molti) e bassi nella sua carriera e nelle ultime stagioni. Esattamente un anno dopo l’esonero da Ferrara, viene ingaggiato, ancora in Serie A, dal Cagliari che, grazie ad un ottimo finale di campionato, porterà ad un’insperata salvezza. Nuovo esonero dopo sole tre partite ad inizio stagione successiva e quindi circa 18 mesi di stop sino ad oggi. L’augurio a Mister Semplici è quello di far tornare a volare le aquile spezzine (Leggi qui).

Fonte foto: ansa.it

Luigi A. Cerbara