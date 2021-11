L’Empoli da trasferta viaggia fortissimo

I toscani con la vittoria contro il Sassuolo hanno confermato il trend che li vede rendere meglio in campo esterno

L’Empoli di Andreazzoli sta disputando fino a questo momento un’ottima stagione, essendo lontanissimo dalla zona retrocessione e giocando un calcio davvero godibile. Quello che stupisce maggiormente però, è il rendimento che i toscani stanno avendo fuori casa: quattro dei cinque successi conquistati in campionato sono arrivati lontano dal Castellani con la squadra che ha già fatto vittime illustri come la Juventus o lo stesso Sassuolo, ma anche come Cagliari e Salernitana che sulla carta dovrebbero essere concorrenti per la salvezza. Al contrario delle compagini provenienti dalla Serie B che di solito tendono a fare del proprio stadio un punto di forza, l’Empoli riesce ad esprimere il proprio calcio offensivo maggiormente in campi esterni finora ottenendo grandissimi risultati.

L’undicesimo posto in classifica, frutto di cinque vittorie, sei sconfitte e neanche un pareggio, rispecchia in pieno la personalità di un allenatore che vuole sempre giocarsi le proprie carte contro qualsiasi avversario pur rischiando di andare incontro a sconfitte dolorose. Andreazzoli sta dando fiducia a Pinamonti ottenendo buone risposte, ma soprattutto si sta affidando ad un centrocampo giovane ma di grande qualità che sta riuscendo ad avere un grande impatto fin da subito.

Il match prima della sosta di novembre oppone i toscani al Genoa di Ballardini; i liguri hanno bisogno disperato di punti ma l’Empoli con una vittoria metterebbe già un’ottima ipoteca sulla salvezza, a patto poi di rimanere sempre concentrato. In casa gli uomini di Andreazzoli hanno avuto poca fortuna, hanno vinto contro il Bologna e perso tutte le altre sfide. Alcune erano difficili come quelle contro Lazio, Atalanta e Inter ma altre come Venezia e Sampdoria potevano certamente avere un esito diverso. Per la salvezza il Castellani deve diventare un punto di forza già dalla prossima partita, ma il rendimento dell’Empoli in trasferta è sicuramente invidiato da tante compagini anche più blasonate nel nostro campionato.

