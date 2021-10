Leicester, serve un cambio di marcia

Le Foxes vivono uno dei peggiori momenti della loro storia recente con i risultati che faticano ad arrivare

Il Leicester di Brendan Rodgers sta vivendo un periodo complicato, male in Premier e addirittura peggio in Europa League. Dopo un buon inizio in campionato con due vittorie nelle prime tre, sono arrivati i ko con il City ma soprattutto quello contro il Brighton e il pareggio contro il Burnley che hanno fatto emergere le prime crepe di una compagine non solida come gli scorsi anni. Il cammino in Europa League è invece un disastro; un punto in due partite, rimontati da situazione di doppio vantaggio dal Napoli e sconfitti di misura dal Legia Varsavia. Serve necessariamente cambiare marcia se si vuole tornare ad essere una delle contendenti ad un posto nella prossima Champions League, missione che la squadra ha fallito negli ultimi due anni all’ultima giornata.

Quello che risalta è la mancanza di solidità che ha sempre contraddistinto il Leicester; tante reti subite nonostante il portiere Schmeichel dia sempre il proprio contributo, con Soyuncu, che dovrebbe essere il leader difensivo, che dopo il brutto Europeo con la Turchia sta facendo fatica a tornare sui propri livelli anche con il club. Inoltre mancano delle alternative offensive al solito Vardy, trascinatore e leader della squadra ancor prima del miracolo del titolo vinto nel 2015/2016. L’attaccante inglese sta portando sulle proprie spalle tutta la fase offensiva della squadra ed ha finora assistito sei delle sette reti realizzate in Premier League, con 5 gol e un assist.

Prima di una sosta che sarà molto utile per le Foxes in campionato c’è uno scontro fondamentale contro il Crystal Palace che di punti ne ha sei ed ha vinto solamente il match contro il Tottenham. Vincere potrebbe rappresentare la svolta per un club che negli ultimi anni ha sempre lottato per le posizioni di vertice e che dopo il miracolo del titolo con Ranieri è entrata un po’ nel cuore di tutti gli appassionati, anche in Europa League sarà fondamentale il doppio incrocio con lo Spartak Mosca per cercare di recuperare una situazione che si è fatta complicata.

Fonte foto: score.fr

Alessandro Fornetti