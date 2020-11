Leicester: never stop dreaming

Le Foxes arrivano alla pausa per le Nazionali prime in classifica davanti a Liverpool e Tottenham, entrambe seconde ad un punto di distanza

Dando uno sguardo alla classifica della Premier League non può non far effetto la posizione occupata dalla squadra della città di Leicester. La prima posizione momentaneamente conquistata dalle Foxes infatti non può che far tornare alla mente ciò che successe qualche anno fa, quando Claudio Ranieri condusse il club alla vittoria di uno storico – ed unico – titolo nel campionato d’oltremanica.

Reduce da 3 vittorie di fila, la squadra di Brendan Rodgers – complice anche il pareggio tra Reds e Manchester City di domenica scorsa – passerà due settimane guardando una classifica che fa sognare: tuttavia, se l’allenatore del club cerca di smorzare gli animi asserendo “è presto per guardare alla classifica; indubbiamente stiamo facendo bene, la sfida sarà rimanere a questo livello per tutta la stagione”, il talentuoso centrocampista James Maddison non fa nulla per nascondere le sue ambizioni: “Non vogliamo farci prendere troppo dall’entusiasmo e cominciare a pensare: ce la può fare il Leicester a compiere una delle sue imprese? Tuttavia, se c’è una stagione in cui a mettere le mani sul titolo potrebbe essere qualcuno che non è tra i soliti di cui si parla ogni anno, non vedo perché non possa essere questa. Lavoreremo per portare a casa il maggior numero di punti possibili“.

James Maddison, centrocampista classe 1996 del Leicester City e della nazionale inglese

A rendere possibile tale sogno però è ancora una volta merito di colui che già una volta fu decisivo nella vittoria del titolo: esatto, stiamo parlando di Jamie Vardy, autore del 41% dei gol complessivi segnati dalla sua squadra quest’anno. Grazie all’ultima rete contro il Wolverhampton il centravanti inglese ha raggiunto quota 111 marcature in Premier League in carriera: la rete siglata ai Wolves è stata l’ottava in sette partite disputate, nonché la terza consecutiva dopo aver già battuto i portieri di Arsenal e Leeds nelle due giornate precedenti.

La sua storia, ormai celebre – da operaio in una fabbrica di protesi chirurgiche a membro della ristretta élite di coloro che possono dire di aver siglato più di 100 gol in Premier League – rispecchia un po’ quella del suo club; Vardy, così come la squadra intorno a lui, non si adagia, non si accontenta di ciò che è stato fatto fin qui: lo dimostra il fatto che il 69% dei suoi gol complessivi in massima divisione siano stati siglati dopo aver compiuto 30 anni, ben 67 su 111, un dato che rappresenta appieno la sua fame e determinazione.

Se riuscirà nuovamente a contagiare col suo spirito anche i compagni di squadra, allora potrebbe avvenire un secondo miracolo nella cittadina delle Midlands Orientali. Leicester: never stop dreaming.

