L’Egitto è alla ricerca di un nuovo CT: occhi su un tecnico italiano

La selezione africana, dopo le dimissioni di Queiroz, è al momento senza il proprio commissario tecnico. La federazione egiziana ha offerto la panchina a Eusebio Di Francesco

L’Egitto dovrà ricominciare, per forza di cose, un nuovo ciclo. Nell’ultimo anno, la selezione di Salah e compagni ha affrontato tutta una serie di eventi piuttosto ‘traumatici’. In primis, la sconfitta in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal ai calci di rigore. Subito dopo il mancato accesso al Mondiale in Qatar per mano sempre del Senegal dagli 11 metri. Eliminazione che ha portato Carlos Queiroz, ex CT del Portogallo, a dimettersi dalla panchina egiziana. La Federcalcio dell’Egitto avrebbe offerto il nuovo incarico a Di Francesco. Il tecnico italiano è al momento senza panchina dopo la breve ma negativa esperienza all’Hellas Verona nell’ultima stagione. Tre sconfitte consecutive durante le prime tre giornate di Serie A ed esonero.

Sandro Caramazza