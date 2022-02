Lega Serie A, altra fumata nera per l’elezione del nuovo Presidente

Bisogna aspettare ancora un po’ per la nomina del nuovo numero uno del massimo campionato. Oggi, ben 19 schede bianche

Sono state 19 le schede bianche contro una sola regolare con scritto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. Altra fumata nera per quanto riguarda l’elezione per il nuovo presidente della Lega Serie A, orfana di una guida al vertice dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. Dalla prossima tornata, però, il quorum per raggiungere la maggioranza si abbasserà da quota 14 su 20 attuale a 11 su 20. Nella prima giornata elettorale di settimana scorsa sono state riscontrate 17 schede bianche e 2 nulle.

Sandro Caramazza