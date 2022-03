Serie C: il Catania evita il fallimento, c’è l’ok del Tribunale per il nuovo proprietario

Sarà l’imprenditore laziale Benedetto Mancini a rilevare la società etnea a seguito della conclusione dell’asta fallimentare

Giornata di ottime notizie per i tifosi del Catania: il club non fallirà. Il Tribunale etneo infatti, al termine dell’asta fallimentare, ha accettato l’offerta di Benedetto Mancini, businessman laziale, per un’ammontare di 510.000 euro (10 mila euro in più di quanto richiesto). Per domani è prevista una conferenza stampa in cui lo stesso Mancini presenterà il progetto della nuova società, mentre oggi il nuovo presidente sarà allo stadio per assistere alla sfida infrasettimanale contro il Campodasso. Un nuovo inizio, per lui e per il Catania.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)