Leeds su Mckennie, offerta da 28 milioni di euro

Sirene inglesi per l’americano che gradirebbe la destinazione. Al momento tra offerta e richiesta ballano circa 7 milioni, con la Juve che ne chiede 35

Il Leeds guarda in Serie A per rinforzare la rosa. L’obiettivo è Weston Mckennie, centrocampista statunitense della Juventus, per il quale gli inglesi hanno già offerto 28 milioni di euro. Al momento manca l’accordo tra club considerando che i bianconeri chiedono 35 milioni per vendere il centrocampista. Qualora il Leeds dovesse alzare l’offerta, o la Juve dovesse abbassare le sue condizioni, l’affare andrebbe in porto dato che il giocatore è convinto ad accettare. Oltre al fascino della Premier League, a incoraggiare Mckennie è la colonia americana presente al Leeds, dato che l’allenatore Jesse Marsch, Brenden Aaronson e Tyler Adams sono appunto statunitensi.

Al momento, anche con la cessione del centrocampista, la Juventus non andrebbe sul mercato avendo già in rosa Miretti e Fagioli che possono sostituire Mckennie.

