Lecco, dopo l’esonero di Foschi arriva Emiliano Bonazzoli

La società lombarda ha annunciato il nuovo tecnico per cercare di risalire una classifica già complicata

Il Lecco cambia in panchina; salutato il mister della storica promozione in Serie B Luciano Foschi, ora la panchina sarà in mano a Emiliano Bonazzoli, proveniente dall’esperienza in Serie D al Fanfulla. Foschi paga il pessimo inizio in cadetteria, con un solo punto conquistato in sei giornate e l’ultimo posto solitario in classifica. La società si affida dunque a Bonazzoli per cercare di risollevare la squadra e disputare un buon campionato, con l’obiettivo di ottenere una salvezza già difficile.

Fonte foto: diretta.it

Alessandro Fornetti