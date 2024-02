Lecco, altro giro altro allenatore: ufficiale Aglietti

Tempo di lettura 1 minuto

La società lombarda accoglie il suo terzo tecnico stagionale, dopo Foschi e Bonazzoli. La classifica parla chiaro: ultimo posto solitario

Alfredo Aglietti è il nuovo allenatore del Lecco. Si tratta del terzo allenatore per la formazione lombarda, salita quest’anno in Serie B. Dopo Foschi e Bonazzoli, la dirigenza ha affidato la panchina all’esperto tecnico aretino, che nella scorsa stagione ha guidato per soli due partite sempre in cadetteria il Brescia. Il Lecco si trova all’ultimo posto con appena 20 punti raccolti in 24 partite. La zona play-out rimane comunque alla porta, viste le sole due lunghezze dall’Ascoli diciassettesimo. Il Lecco ha vinto solo una partita nelle ultime nove uscite ed è reduce da cinque sconfitte consecutive. L’esordio per Aglietti sarà contro il Cosenza in casa.

Sandro Caramazza

Fonte foto: LaC News 24