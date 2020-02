Lecce Spal 2-1, Majer regala altri tre punti a Liverani

Al Via del Mare, altra vittoria dei giallorossi, che confermano lo straordinario momento di forma

Termina 2-1 Lecce Spal, decisive le marcature di Mancosu e Majer per i salentini, inutile il momentaneo pari del solito Petagna. Terza vittoria di fila per i salentini, che volano a quota 25 punti in graduatoria, a + 6 dal terzultimo posto.

Tra i salentini, confermato il centrocampo con Barak, Deiola e Majer; in avanti Lapadula punto di riferimento, coadiuvato da Mancosu e Falco.

Nelle file spalline, esordio per Di Biagio, che imposta il 4-3-3, inserendo Valdifiori in mezzo al campo e Di Francesco e Valoti come supporto in attacco a Petagna.

FESTEGGIA SALENTO

Primo tempo a due facce quello del Via del Mare tra Lecce e Spal, meglio gli spallini fino alla mezz’ora, poi tanto Salento. I ferraresi disposti in campo con il 4-3-3 da Di Biagio tengono bene il campo, gestendo i ritmi della gara e avendo in mano il pallino del gioco. La prima palla-gol arriva al minuto 21’ con Petagna, che suggerisce bene dentro per Di Francesco, il cui diagonale trova l’ottima risposta di Vigorito.

Sarà, tuttavia, l’unica occasione degna di nota degli ospiti, che col passare delle lancette lasciano sempre più spazio agli uomini di Liverani. Al 28’esimo, la prima occasione per i salentini con Mancosu, che si fionda su un pallone crossato da Donati, calciando alto da dentro l’area di rigore.

Nel finale, si sblocca il match: azione sempre di Donati dalla destra, palla a Mancosu che di prima serve l’accorrente Majer, la cui conclusione trova la risposta in angolo di Berisha; il signor Guida, però, ravvisa un fallo di Bonifazi sul centrocampista leccese, fischiando il calcio di rigore. Dal dischetto, Mancosu fa 8 in stagione e soprattutto 1-0 Lecce.

MAJER PUNISCE

Più emozioni e occasioni da rete nella ripresa, con squadre a tratti abbastanza lunghe e con la voglia di raggiungere il bottino pieno sia da un lato che dall’altro. Pronti-via e la Spal pareggia i conti: corner dalla destra di Valdifiori e stacco in anticipo di Petagna per l’1-1. Il pari accende la gara, i salentini prova a non mollare e al minuto 54’ sfiorano con Deiola la rete del nuovo vantaggio, bravo Berisha in presa bassa.

Gli spallini rispondono colpo su colpo e due minuti più tardi, si riaffacciano in avanti con il Pata Castro, che dalla distanza impegna con i pugni un attento Vigorito. Al 65’esimo, però, riecco l’acuto giallorosso: grande azione insistita, Barak scarica per Mancosu, che premia l’inserimento a destra dello sloveno Majer, che incrocia benissimo, trovando il primo gol in Serie A e portando in vantaggio i suoi.

Di Biagio prova a rispondere con i cambi, facendo entrare prima Strefezza e poi Floccari per un super offensivo 4-2-4, il brasiliano ci prova al minuto 78’ ma il suo tap-in trova la grande respinta di Vigorito. Nel finale, ultima occasione spallina targata Di Francesco, con una bella rovesciata sul fondo non di molto. Il match termina dopo 4’di recupero sul punteggio di 2-1.

Non si ferma più il Lecce, terza vittoria consecutiva e salvezza sempre più alla portata. Oggi, vittoria di cuore e grinta, Majer gol pesantissimo.

Crisi per la Spal, che non riesce a vincere più. Bene dal punto di vista del gioco e dell’impegno la cura Di Biagio ma non nei risultati. Adesso la salvezza diventa quasi una chimera.

