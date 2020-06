Lecce, obiettivo rimanere in serie A

Ultima partita ufficiale datata 1°marzo per i salentini, culminata con la grande sconfitta per 2-7 in casa contro l’Atalanta. Adesso bisogna ritrovare la freschezza delle prime giornate del nuovo anno per agguantare una salvezza, decisamente alla portata

Il Lecce si prepara in vista dell’atteso ritorno in campo, lunedì sera (19:30) contro il Milan. Ad inaugurare la 27esima giornata di A saranno proprio i ragazzi di Liverani, che al Via del Mare, ospiteranno un Diavolo, in cerca di riscatto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Juventus. L’obiettivo di questa rinnovata ministagione è ovviamente la salvezza, decisamente abbordabile per i giallorossi. Con 25 punti in graduatoria, alla pari del Genoa, e a +7 e +9 rispettivamente dalla Spal e dal Brescia, il cammino verso la permanenza in massima serie partirà proprio dalla sfida contro il Milan, in uno stadio vuoto fisicamente ma sempre caloroso nella testa di Lapadula e compagni.

LAPA-GOL PER LA SALVEZZA

L’ex attaccante rossonero ha parlato, nelle ultime ore, ai microfoni dell’emittente ufficiale del Lecce, analizzando il momento attuale della squadra: “Vogliamo riprendere da dove abbiamo lasciato, abbiamo dimostrato di essere un gruppo solido e unito”, e del suo: “Sono carico, nonostante i giorni duri e difficili, con gli allenamenti in casa. Per un attaccante, il gol è fondamentale”. Lapadula ha, fin adesso, messo a referto in campionato 7 gol in 19 partite. Numeri niente male, per un centravanti il cui miglior bottino di reti in A è stato di 8 realizzazioni (stagione 2016-17 con la maglia del Milan).

MANCOSU RECUPERATO

Intanto per il match di lunedì, Liverani ritrova capitan Mancosu, che dopo i guai fisici pre Covid è tornato perfettamente arruolabile. In forse ancora Deiola cosi come l’ex cagliaritano Farias. L’assenza di Donati per squalifica, permetterà a Rispoli di prendere il suo posto a destra, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea a tre composta da Lucioni, Rossettini e Meccariello.

Fonte foto: LecceNews24; calciolecce.it

Sandro Caramazza