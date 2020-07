Lecce-Lazio 2-1: Inzaghi dice addio alla corsa Scudetto. Analisi e pagelle

I gol di Babacar e Lucioni condannano una Lazio stanca e imprecisa in fase realizzativa. Immobile irriconoscibile, Liverani si stacca dal terzultimo posto



Al Via del Mare si inaugura la trentunesima giornata di Serie A, con i biancocelesti di Inzaghi che vogliono tenere disperatamente accesa la fiammella della corsa Scudetto dopo la sonora sconfitta casalinga patita lo scorso sabato col Milan. Dall’altro lato i giallorossi di Liverani devono a tutti i costi iniziare a fare punti per mettere pressione alle concorrenti in zona salvezza, dopo le ultime sei sconfitte consecutive. Nella Lazio Milinkovic-Savic – uscito per infortunio contro quelli di Pioli – partirà dalla panchina. Tornano Immobile e Caicedo dopo aver scontato le rispettive squalifiche. Nei salentini torna Saponara e fare tandem con Falco alle spalle dell’unica punta Babacar.



Le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Babacar. Allenatore: Fabio Liverani.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.





SEGNA MANCOSU? NO, CAICEDO! – Avvio con brivido per la Lazio. Dopo la prima azione biancoceleste con annessa girata di Immobile, Mancosu recupera un pallone sulla trequarti e scaglia un sinistro perfetto all’incrocio oltre Strakosha al 2′. Maresca viene però chiamato subito al VAR per ravvisare un tocco col braccio del fantasista del Lecce: gol annullato. Passano una manciata di secondi e in vantaggio ci va la Lazio: errore clamoroso di Gabriel in disimpegno nell’area piccola, palla regalata ai biancocelesti che con Caicedo fanno 0-1 a porta vuota sugli sviluppi dell’azione. Nono gol in Serie A quest’anno per l’ecuadoriano.





PARTITA APERTA, LA IMPATTA BABACAR… – Al quarto d’ora Calderoni rischia di fare 1-1: uscita imperfetta di Strakosha da corner, respinta di pugno centrale che favorisce il tiro al volo del difensore, che mette alto sulla traversa. Al metà primo tempo ammonito Caicedo per simulazione: Maresca severo. Poco dopo assolo di Immobile, fermato solo in ultima istanza da Gabriel. Esattamente alla mezz’ora però arriva il pari del Lecce. Acerbi timido in copertura, Falco disegna un gran cross dalla destra (quarto assist quest’anno) e Babacar inzucca imparabilmente di testa (terzo gol in carriera alla Lazio) per l’1-1. Check del VAR al 38′ per un gomito sospetto di Falco su cross di Jony: Maresca stavolta non viene chiamato a bordocampo da Abisso. Ammoniti in chiusura di frazione Donati e Radu.





…POI MANCOSU SBAGLIA UN RIGORE – Proprio all’inizio dei 5′ di recupero arriva però la potenziale svolta: la Lazio perde un pallone sanguinoso in disimpegno, Patric interviene in scivolata su Calderoni e tocca prima col ginocchio e poi col gomito. Maresca prima concede il rigore, poi va al VAR quando Mancosu è già sul dischetto, confermando la decisione solo dopo una lunga rivisitazione. Il trequartista leccese calcia malissimo il penalty alzando sopra la traversa. Si va al riposo sull’1-1.





IMPERIOSO LUCIONI! – Tre cambi per Inzaghi all’intervallo: fuori Radu, Leiva e Jony, dentro rispettivamente Luiz Felipe, Lukaku e Milinkovic-Savic. Il vantaggio per il Lecce arriva comunque proprio all’alba della ripresa. Stacco perentorio da corner di Lucioni su Acerbi (secondo gol consecutivo) al 2′ e Strakosha battuto: 2-1 e rimonta completata. Liverani soffre l’infortunio di Babacar al 6′ e lo avvicenda con Majer. Il tecnico dei giallorossi replica al quarto d’ora, quando Farias prende il posto di Saponara. La Lazio si allunga alla ricerca del pari e i salentini provano a colpire di rimessa. Ammonito Petriccione per fallo tattico su Milinkovic-Savic al 20′.

Inzaghi sposta Luis Alberto da trequartista puro e quasi raccoglie subito i dividendi: gran destro da fuori dello spagnolo e volo di Gabriel a deviare in angolo. Sugli sviluppi del corner Luiz Felipe sfiora il pari, ma Petriccione sulla linea vanifica tutto.





LA FINE DELLA LOTTA SCUDETTO – Quarto cambio per la Lazio a 20′ dalla fine: fuori uno stremato Parolo, dentro Cataldi a centrocampo. Immediata risposta di Liverani, che toglie Falco e Petriccione coprendosi con Rispoli e Deiol. Il Lecce va vicino a chiudere il conto a un quarto d’ora dalla fine con Mancosu, ma Strakosha fa un miracolo coadiuvato da Acerbi, che toglie il tap-in a Majer. Gabriel va vicino alla seconda frittata a 7′ dal 90′, regalando a Immobile che calcia frettolosamente in maniera debole. L’ultima mossa di Inzaghi è richiamare Lazzari per gettare nella mischia Adekanye, che ha subito sulla testa la palla del pari, negato da un intervento straordinario di Gabriel. Forcing biancoceleste nei 7′ (poi divenuti 10′) con l’espulsione di Patric per un morso stile Suarez a Donati. Gabriel è ancora miracoloso su Milinkovic-Savic al 98′, poi scorrono i titoli di coda. Il Lecce torna alla vittoria dopo sei sconfitte in fila e si stacca dal terzultimo posto retrocessione, ora occupato dal Genoa, per la Lazio il flebile sogno Scudetto resta appeso solo all’aritmetica.



L’andare avanti delle “gare ogni tre giorni” impoveriscono sempre più le fattezze dei biancocelesti, apparsi quasi mai in dominio della gara e affidati quasi esclusivamente ai (vari, ndr) svarioni avversari. La Juve di Sarri è vicinissima alla conquista del titolo. Lecce volenteroso e orgoglioso, trascinato da un grande Falco e da una tattica sempre propositiva da parte di Liverani. Gabriel a due facce: inguardabile nel gioco con i piedi (regala quasi due gol), salvifico con la reattività tra i pali. Menzione “disonorevole” per Patric, che morde il braccio di Donati nel finale: in arrivo una lunga squalifica.

Le pagelle dei biancocelesti:

Strakosha 6 – Impreciso nelle uscite, più sicuro tra i pali. Incolpevole sui gol. Prova a tenere in vita la Lazio su Mancosu nel finale.

Patric 4 – È sicuramente migliorato, ma mostra ancora limiti di concentrazione. Tocca col braccio in scivolata a fine primo tempo e causa il rigore che Mancosu spara alto. Espulso nel finale per un folle morso a Donati.

Acerbi 5 – Più “piantato” del solito, soffre la rapidità degli avanti leccesi. Sovrastato da Lucioni sul 2-1.

Radu 5 – Falco gli fa vedere le streghe, mostra limiti evidenti in impostazione (dal 46′ Luiz Felipe 6 – Meglio dei colleghi in difesa e pericoloso anche davanti).

Lazzari 6 – Coinvolto e sempre pimpante sulla destra. Alla lunga si adombra per la fatica (dall’85’ Adekanye 5,5 – Ha la palla del 2-2 ma Gabriel si supera sul suo colpo di testa a botta sicura).

Parolo 6 – Quarta gara da titolare consecutiva. Buone risposte sotto il profilo atletico (dal 70′ Cataldi 6 – Prova a dare geometrie agli ultimi disperati attacchi).

Leiva 5,5 – Prova a fare il solito metronomo di fronte alla difesa, ma si fa trovare pronto allo scarico meno del solito (dal 46′ Milinkovic-Savic 6,5 – Si getta nella mischia con gran grinta e sfiora il 2-2, calciando molte volte verso Gabriel).

Luis Alberto 5 – La sua tecnica superiore si “nasconde” per lunghi tratti. Incide poco in rifinitura e la coppia davanti ne risente molto.

Jony 6 – Meno “allegro” di Lazzari ma comunque presente quando chiamato in causa (dal 46′ Lukaku 5,5 – Dovrebbe dare la scossa sulla fascia ma non la vede quasi mai).

Caicedo 6 – Ha il pregio di sbloccare la gara, poi prova a dialogare con Immobile senza troppo costrutto.

Immobile 4,5 – Raramente pericoloso per i difensori del Lecce. Non è mai “ferale” in fase realizzativa. Spessissimo in fuorigioco, serata storta.

Inzaghi 5,5 – Ritrova le punte e la disposizione “titolare” della sua Lazio. Prova a “defibrillare” i suoi all’intervallo ma la brillantezza del pre Covid-19 è un ricordo lontano: la logica conseguenza è la fine della lotta per lo Scudetto.



Le parole di Inzaghi: “Siamo arrivati dei problemi dopo la sosta che ci hanno limitato nelle rotazioni, soprattutto a centrocampo. Questo è il motivo per cui abbiamo perso tre partite in quindici giorni, quando ne avevamo perse due in tutto il resto della stagione. Posso solo ringraziare i miei ragazzi per quello che hanno fatto e per le emozioni che mi hanno regalato in questi quattro anni. Spiace per le assenze che ci hanno stoppato, anche gli episodi ci hanno penalizzato, con parate straordinarie di Gabriel su Immobile, Milinkovic e Adekanye. Il nostro sogno deve continuare, dato che dobbiamo ancora centrare la qualificazione matematica in Champions League”.



