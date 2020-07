Lecce-Brescia 3-1, i salentini rimangono aggrappati ad una flebile speranza

Lapadula trascina la squadra di Liverani, i giallorossi non mollano la Serie A, mentre le rondinelle tornano in B dopo un solo anno

Ultima spiaggia, anzi ultima caletta di sabba bianca per il Lecce, che ospita il Brescia di Lopez, praticamente già condannato alla retrocessione, ma desideroso di salutare la massima serie con dignità.

Formazioni ufficiali: Liverani si affida ai due fantasisti Falco e Saponara alle spalle dell’unica punta Lapadula, Lopez risponde con la coppia di centravanti Donnarumma – Torregrossa. Tonali parte di nuovo dal primo minuto.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula.

Allenatore: Fabio Liverani

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Zmrhal, Tonali, Dessena, Martella; Al. Donnarumma, Torregrossa.

Allenatore: Diego Lopez

Il film della partita – The last chance, l’ultima possibilità per il Lecce di rimanere aggrappata al Genoa che occupa il quartultimo posto. I salentini hanno ottenuto i tre punti solamente in un’occasione (contro la Lazio) negli ultimi 10 match, poi 8 sconfitte ed un pari. Gli uomini di Liverani sono determinati a fare un sol boccone del Brescia, che attende soltanto il verdetto matematico della retrocessione.

Nel primo tempo va in scena un autentico assolo dei giallorossi, con Lapadula mattatore assoluto. L’ex Milan sblocca la gara al 22′ con un gran colpo di testa su cross perfetto di Falco su punizione. La reazione bresciana è affidata a Zmrhal, l’eroe del turno precedente, ma il suo tentativo a colpo sicuro viene neutralizzato da una prodezza di Gabriel, che mantiene invariato il vantaggio salentino. Al 33′ è notte fonda per il Brescia, Lapadula raddoppia con un diagonale che non lascia scampo a Joronen. La prima frazione si chiude sul 2 a 0.

Sono in molti a temere che nei secondi 45′ lo spettacolo possa latitare, dato il risultato del primo tempo, ma devono ricredersi non appena le due squadre rimettono piede in campo. Al 63′ Dessena accorcia le distanze, depositando in rete un pallone che gli arriva sui piedi durante un’azione concitata in area. Il Lecce non subisce il contraccolpo e continua a giocare come sa, in maniera estremamente spregiudicata. L’atteggiamento aggressivo della compagine di Liverani viene premiato al 70′ grazie ad una prodezza di Saponara dal limite dell’area che ristabilisce le distanze. La gara si chiude sul 3 a 1 per la compagine pugliese che ha dimostrato di meritare ampiamente i tre punti.

Il Lecce tiene vive le speranze, ma la vittoria del Genoa nel derby della Lanterna complica la rimonta salentina. Restano 9 punti a disposizione per compiere il miracolo. Il Brescia saluta ufficialmente la Serie A, ma la rosa dispone di calciatori di talento che, se confermati, garantiranno una veloce risalita dalla serie cadetta già dal prossimo anno.

Foto: diretta.it

MARCO FABIO CECCATELLI