Le ultime sulle partite di oggi in Serie A

Un piccolo approfondimento sui match odierni, con news di formazione e ballottaggi dell’ultimo momento

Oggi prosegue la 14esima giornata di Serie A, con 5 partite: Sassuolo-Roma, Lecce-Atalanta, Torino-Sampdoria, Inter-Bologna e Fiorentina-Salernitana.

Sassuolo-Roma:

Dionisi ritrova lo squalificato Laurienté che dovrebbe prendere il posto di Traore, confermati i restanti 10.

A sostituire lo squalificato Pellegrini ci dovrebbe essere il baby Volpato mentre l’unico ballottaggio per Mourinho è a centrocampo tra Cristante (favorito) e Matic.

Lecce-Atalanta:

Baroni potrebbe decidere di cambiare qualcosa rispetto a l’ultima uscita puntando su Di Francesco titolare al posto di Banda, confermato Colombo davanti. Out Umtiti che verrà sostituito da Pongracic.

Aria di qualche cambio anche per Gasperini, con Soppy favorito su Maehle e con Zapata in vantaggio su Hojlund per guidare l’attacco della Dea. De roon dovrebbe sostituire Pasalic mentre in difesa riposerà Demiral, con Scalvini e Djimsiti in ballottaggio per completare il reparto assieme a Toloi e Okoli.

Torino-Sampdoria:

Juric perde Lukic e si affida a Linetty a centrocampo. Davanti ci sarà Sanabria con Pellegri in panchina dopo lo spavento di Bologna. Vojvoda, Rodriguez e Radonjic dovrebbero far rifiatare rispettivamente Singo, Buongiorno e Vlasic.

Un po’ di turnover per Stankovic: Murillo al posto di Ferrari, Verre sostituirà lo squalificato Leris con Gabbiadini sull’altra fascia. Davanti ancora Caputo in vantaggio su capitan Quagliarella.

Inter-Bologna:

Solo due cambi per Inzaghi rispetto al Derby d’Italia perso con la Juventus: Bastoni al posto di De Vrij e Correa al posto di Lautaro Martinez.

Due cambi anche per Thiago Motta: fuori Barrow e Ferguson per Schouten e Vignato.

Fiorentina-Salernitana:

Ancora Jovic in vantaggio su Cabral, con Igor al posto di Martinez Quarta e Amrabat favorito su Duncan.

Dubbio in avanti anche per Nicola, con Bonazzoli in vantaggio su Piatek e Pirola a sostituire l’infortunato Lovato.

Fonti foto: legaseriea.it, adnkronos.com

Davide Farina